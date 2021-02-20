Прикоснуться к Солнцу и познакомиться с Драконом: в ЦУМе открылась выставка шоу "Маска"

Фантастические персонажи будут ждать гостей до апреля

С 19 февраля в столичном ЦУМе открылась выставка персонажей из гипер-шоу "Маска", новый выпуск которого выйдет уже сегодня на телеканале "Украина" в 21:00. Выставка проработает до начала апреля, а в течение этого времени персонажи будут меняться.

Шоу "Маска" стало самой громкой премьерой этого года на украинском телевидении, а миллионы зрителей полюбили удивительных персонажей, в костюмах которых скрываются знаменитости.

Вот, кого из шоу "Маска" сейчас можно встретить в ЦУМе:

Солнце / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Циклоп / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Лягушонок / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

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Дракон, Ворон и Сом / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

ЦУМ и телеканал "Украина" дарят всем поклонникам "Маски" возможность вживую познакомиться с героями проекта, увидеть собственными глазами невероятные дизайнерские костюмы, которые создавались специально для шоу.

Вот, что говорят о выставке "Маски" те, кто уже успел ее посетить:

"Обратила внимание еще на первом этаже на Сонце. Нравится также Ворон. Очень хорошие работы", - Ирина Федоренко, искусствовед.

"Шикарные, очень нравятся. Я специально сюда пришла, чтобы их увидеть", – Людмила Головко, менеджер по персоналу.

"Очень яркие герои. У Сома такой крутой ирокез – настоящий панк!", – Кирилл Николаенко, спортсмен.

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Как работает выставка и где искать экспонаты "Маски" в ЦУМе:

1-й этаж – Солнце и 5-й этаж – Циклоп, Жаба. График экспонирования: 19.02 – 04.04;

– Солнце и – Циклоп, Жаба. График экспонирования: 19.02 – 04.04; 6-й этаж – Сом, Ворон, Дракон. График экспонирования: 19.02 – 28.02;

– Сом, Ворон, Дракон. График экспонирования: 19.02 – 28.02; 6-й этаж – Пава, Бабка, Волк. График экспонирования: 01.03 – 10.03;

– Пава, Бабка, Волк. График экспонирования: 01.03 – 10.03; 6-й этаж – Мольфар, Коза. График экспонирования: 10.03 – 20.03;

– Мольфар, Коза. График экспонирования: 10.03 – 20.03; 6-й этаж – Буйвол, Носорог, Махаон. График экспонирования: 20.03 – 04.04.

Напомним, что в пятом выпуске оригинального шоу "Маска" зрители увидят впечатляющие выступления яркого Солнца, романтического Дракона, зажигательной Козы, трогательного Лягушонка и эпатажного Сома. Какого участника рассекретят на этой неделе?

Смотрите новый эпизод самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" в эту субботу, 20 февраля, в 21:00 на телеканале "Украина".

Ранее в шоу "Маска" рассекретили еще одну звезду – кто был в костюме Павы.