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Прикоснуться к Солнцу и познакомиться с Драконом: в ЦУМе открылась выставка шоу "Маска"

20 февраля, 16:09

Инна Петрова

Фантастические персонажи будут ждать гостей до апреля

С 19 февраля в столичном ЦУМе открылась выставка персонажей из гипер-шоу "Маска", новый выпуск которого выйдет уже сегодня на телеканале "Украина" в 21:00. Выставка проработает до начала апреля, а в течение этого времени персонажи будут меняться.

Шоу "Маска" стало самой громкой премьерой этого года на украинском телевидении, а миллионы зрителей полюбили удивительных персонажей, в костюмах которых скрываются знаменитости.

Вот, кого из шоу "Маска" сейчас можно встретить в ЦУМе:

Солнце / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Циклоп / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Лягушонок / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

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Дракон, Ворон и Сом / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

ЦУМ и телеканал "Украина" дарят всем поклонникам "Маски" возможность вживую познакомиться с героями проекта, увидеть собственными глазами невероятные дизайнерские костюмы, которые создавались специально для шоу.

Вот, что говорят о выставке "Маски" те, кто уже успел ее посетить:

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Как работает выставка и где искать экспонаты "Маски" в ЦУМе:

Напомним, что в пятом выпуске оригинального шоу "Маска" зрители увидят впечатляющие выступления яркого Солнца, романтического Дракона, зажигательной Козы, трогательного Лягушонка и эпатажного Сома. Какого участника рассекретят на этой неделе?

Смотрите новый эпизод самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" в эту субботу, 20 февраля, в 21:00 на телеканале "Украина".

Ранее в шоу "Маска" рассекретили еще одну звезду – кто был в костюме Павы.

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