Приложение в смартфоне лишило американца биткоинов на 600 тысяч долларов

Пока биткоин то и дело дорожает, мошенники пытаются всеми методами выудить эту криптовалюту у владельцев. Теперь под видом специальных приложений для проверки баланса биткоинов действуют программы, которые воруют криптовалюту. Причем, владельцы биткоинов лично отдают в руки мошенников свои сбережения.

Об этом сообщает "The Washington Post".

Житель США Филипп Христодулу просто хотел проверить свой биткоин-баланс, а потому решил cкачать специальную программу "Trezor" в App Store.

Приложения в смартфон / Фото: unsplash.com

После того, как программа была загружена, мужчина ввел свои учетные данные. Но уже через минуту все биткоины, а их было чуть больше 17, исчезли. На то время стоимость этих биткоинов составляла 600 тысяч долларов.

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Оказалось, что приложение было подделкой, чтобы заставить людей думать, что это законное приложение.

Сам Филипп Христодулу говорит, что полностью доверял Apple, который продвигал App Store как безопасное и надежное место, где каждое приложение проверяется, прежде чем оно будет разрешено в магазине.

В свою очередь Apple называет свой App Store самым надежным рынком приложений в мире.

В самой компании говорят, что разработчики криминальных приложений могут нарушать правила Apple, отправляя на утверждение абсолютно безобидные приложения. Но затем эти приложения превращаются в фишинговые, которые путем обмана выманивают у пользователей информацию.

Напомним, ранее мы писали о том, что мошенники придумали новую схему, как лишить украинцев смартфона.

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