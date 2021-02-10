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Принц Чарльз и Камилла сделали прививки от коронавируса

10 февраля, 12:05

Элина Пелешенко

Какую из вакцин получили супруги не сообщается

Спустя месяц после того, как королева Елизавета II и ее супруг сделали прививки от коронавируса, принц Чарльз и герцогиня Корнуоллская решили вакцинироваться. Об этом сообщает Evening Standard с ссылкой на пресс-службу сына королевы.

"Принц Уэльский и герцогиня Корнуоллская получили первую дозу вакцины от COVID-19", — говорится в сообщении.

Принц Чарльз и Камилла / Фото: Getty Images

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Неизвестно, когда и где супругам была сделана прививка. Также не сообщается, какую из двух применяемых в Великобритании вакцин они получили.

Напомним, что принц Чарльз переболел COVID-19 в марте. У Камиллы же был негативный тест.

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