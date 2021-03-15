Принц Гарри возложил цветы к могиле принцессы Дианы в День матери

Принцесса Уэльская умерла в 1997 году, когда ее младшему сыну было всего 12 лет

Мы уже писали, что 14 марта в Великобритании отмечают День матери. По этому поводу дети принца Уильяма нарисовали несколько открыток, адресованных погибшей в 1997 году принцессе Диане – их бабушке.

А вот принц Гарри, который вместе с Меган Маркл находится в США, организовал в этот день возложение цветов к могиле принцессы Дианы в семейном поместье Спенсеров в Нортгемптоншире. Об этом, ссылаясь на источник, пишет People.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

"Герцог устроил возложение цветов к могиле своей матери в воскресенье утром", – сообщил инсайдер.

Принцесса Уэльская Диана погибла, когда ее младшему сыну Гарри было всего 12 лет. Ее похоронили на острове Олторп, расположенного на территории поместья, которое принадлежит семье Спенсер.

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Ранее в интервью Опре Уинфри принц Гарри признался, что только благодаря средствам, оставленным в наследство его мамой, был возможен переезд его семьи из Великобритании в США.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Instagram

"У меня есть деньги, которые мне оставила мама. Без этой суммы мы бы не решились на этот шаг", — заявил Гарри.

Напомним, что в Европе начались съемки фильма "Спенсер" о принцессе Диане, которую играет звезда "Сумерек" Кристен Стюарт. Премьера фильма запланирована на осень 2021 года.