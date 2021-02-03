Принц Гарри захотел сохранить свои титулы и звания

Для принца Гарри очень важны его воинские звания и титулы

Ранее появлялась информация, что принц Гарри и Меган Маркл собираются добиться отсрочки "Мегзита". Теперь стали появляться подробности, что пара хочет сохранить.

По информации The Daily Telegraph, принц Гарри решил бороться за сохранение воинских званий и титулов, которых его собираются лишить после того, как он решил покинуть королевскую семью.

Его звание генерал-капитана Королевской морской пехоты уже перешло к его тете, принцессе Анне. Другие звания также могут достаться членам королевской семьи.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

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По словам источника, для герцога Сассекского очень важна военная служба.

Разумеется, он желает сохранить звания", — рассказал источник.

Если принца Гарри лишат воинских званий и титулов, он не сможет посещать официальные мероприятия в военной форме, как это было прежде. В марте будут принимать решение касательно титулов герцога Сассекского

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