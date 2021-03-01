Принца Филиппа перевели в другую больницу: что с мужем Елизаветы II

99-летний супруг королевы Елизаветы II принц Филипп переведен из частной лондонской клиники им. короля Эдварда VII, куда он попал две недели назад, в государственную больницу Святого Варфоломея.

Как сообщают в Букингемском дворце в этот понедельник, герцог Эдинбургский продолжит лечить инфекционное заболевание, а также пройдет обследование сердца в новом учреждении.

Королева Елизавета II и принц Филипп / Фото: Getty Images

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"Герцог чувствует себя комфортно и реагирует на лечение, но, как ожидается, останется в больнице как минимум до конца недели", – говорится в сообщении дворца.

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В больнице герцога Эдинбургского навещал его сын – принц Чарльз. Младший сын принц Эдвард, граф Эссекский, а также внук, принц Уильям, сообщали на минувшей неделе о том, что Филипп чувствует себя лучше и находится под пристальным наблюдением медиков.

Напомним, что в ноябре 2020 года принц Филипп и королева Елизавета II отпраздновали 73-ю годовщину со дня свадьбы.