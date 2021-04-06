Принцесса Евгения показала новое фото с правнуком Елизаветы II

В начале февраля этого года Елизавета II стала прабабушкой в девятый раз. Принцесса Евгения родила сына от Джека Бруксбэнка, которого назвали Августом Филипом Хоуком Бруксбэнком.
В официальном Instagram-профиле Евгении появился новый снимок, на котором счастливая мама стоит рядом с супругом, а он держит на руках малыша.
Принцесса Евгения с мужем и ребенком / Фото: instagram.com/princesseugenie
"Желаем всем счастливой Пасхи и цветущей весны", – написано в посте. Фотография сделана на фоне огромного цветущего дерева.
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В октябре 2018 года принцесса Йоркская Евгения вышла замуж за своего возлюбленного, предпринимателя Джека Бруксбэнка. Евгения – внучка Елизаветы II, дочь принца Эндрю (сына королевы) и Сары, герцогини Йоркской. Она девятая по линии наследования престола, при этом не исполняет обязанностей члена королевской семьи.
В прошлый раз 31-летняя принцесса Йоркская делилась снимком с малышом в марте, в день своего рождения.
Принцесса Евгения с семьей / Фото: instagram.com/princesseugenie
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