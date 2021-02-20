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Принцесса Евгения впервые показала новорожденного сына – правнука Елизаветы II

20 февраля, 15:21

Инна Петрова

Счастливые родители также рассекретили имя малыша

9 февраля внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения родила первенца. Сегодня стало известно, какое имя дали мальчику – Евгения и ее супруг рассказали об этом в Instagram, показав фото с ребенком.

На снимке принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк держат малыша на руках. Его назвали Августом Филипом Хоуком Бруксбэнком.

Джек Бруксбэнк и принцесса Евгения с новорожденным сыном
Фото: instagram.com/princesseugenie

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Джек Бруксбэнк и принцесса Евгения с новорожденным сыном
Фото: instagram.com/princesseugenie

"Спасибо за множество добрых посланий. Наши сердца полны любви к этому человечку, просто не передать словами. Мы очень рады возможности поделиться с вами этими фотографиями", – написала Евгения в соцсети.

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Август Филип Хоук Бруксбэнк
Фото: instagram.com/princesseugenie

В октябре 2018 года принцесса Йоркская Евгения вышла замуж за своего возлюбленного, предпринимателя Джека Бруксбэнка. Евгения – внучка Елизаветы II, дочь принца Эндрю (сына королевы) и Сары, герцогини Йоркской. Она девятая по линии наследования престола.

К слову, у королевы Елизаветы II и принца Филиппа уже есть девять правнуков. Также в этом году еще одна внучка королевы станет мамой.

Ранее мы писали, что коттедж принца Гарри и Меган Маркл достался принцессе Евгении.

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