Проблемные критические дни: как понять, что с циклом не все в порядке и что делать

Здоровая женщина проблем с менструальным циклом, задержкой месячных и так далее не наблюдает. Каким же должен быть менструальный цикл в норме, а при каких отклонениях стоит "бить тревогу", можно ли самостоятельно отрегулировать свой цикл — рассказала кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, эндокринолог Анна Шаргородская.

Анна Шаргородская, кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, эндокринолог

Как понять, что менструальный цикл нормальный

Если начинаются задержки, боли, кровотечение слишком обильное или наоборот – скудное, то это уже "тревожные звонки". А что на счет нормы? Нормальным считается менструальный цикл, который с момента окончания кровотечения до его следующего начала равняется 21-35 дням. Если наблюдаются отклонения в пределах 7 дней, то волноваться не стоит, это в пределах нормы. Нерегулярные кровотечения также не должны вызывать беспокойства у девочек/девушек и их родителей в период становления первых месячных (менархе). В этот период цикл может колебаться более 7 дней, то есть начинаться и заканчиваться месячные могут на 7 дней раньше или позже. Но в течение года после первых месячных цикл должен стабилизироваться.

Относительно самих выделений, нормой считается, если за 3-7 дней менструации: количество выделений составляет не менее 50 мл (в среднем – 80 мл), но не более 150 мл.

А как понять, что месячные проблемные и какие симптомы должны насторожить?

Не только задержка месячных, но и сам характер выделений "расскажет" о проблемах в организме женщины. Так, понять, что у вас не все в порядке с циклом и обратиться к врачу нужно, если:

Продолжительность менструальных выделений более 7 дней и сокращение до 1-2 дней. То есть, если у вас месячные длились неделю (или 5 дней, или 3 дня), а потом стали длиться больше или наоборот – меньше, то это повод для беспокойства. Обильные месячные (когда приходится менять более 4-5 прокладок в день), особенно если месячные сопровождаются сгустками, усилились болевые ощущения. Такие признаки говорят, что в организме происходят какие-то патологические изменения. Аменорея – состояние, когда месячные прекращаются или вообще не наступают. То есть при первичной аменорее у девушки до 16 лет вообще ни разу не было месячных, а при вторичной менструация прекращается и не наступает более 3х месяцев. Эти состояния оба не нормальны, в таких случаях требуется обследование и лечение.

У девочек ранние месячные (до 9 лет) – это признак преждевременного полового созревания. Родителям в таком случае не помешает консультация детского эндокринолога. Первые месячные, которые начинаются в 14-15 лет считаются поздними, но такая поздняя менструация нормальна, не переживайте.

Почему нарушается менструальный цикл: причины могут быть банальными

Даже "банальное" пренебрежение сном и нарушение режима дня приводит к проблемам. В итоге нарушается не только менструальный цикл, также страдают репродуктивные функции. Женщина не может забеременеть или забеременев, не получается выносить ребенка. Причин, из-за которых менструальный цикл нарушается, может быть немало:

непосильные физические нагрузки,

длительная (или кратковременная, но очень сильная) стрессовая ситуация,

дефицит витаминов и микроэлементов в рационе, жесткие диеты, голодание,

серьезные, длительные болезни эндокринной системы и/или других внутренних органов,

десинхроноз (это состояние, которое возникает из-за нарушения суточных ритмов и в итоге вызывает изменение как физиологических, так и психических функций организма).

Кстати, именно десинхроноз провоцирует такие состояния, как ПМС (предменструальный синдром) или предменструальное дисфорическое расстройство (ПДР).

Можно ли наладить цикл и восстановить месячные самостоятельно?

Изменение образа жизни и формирование здоровых привычек положительно отражается и на менструальном цикле. Один из важных моментов – это полноценный и качественный сон. При регулярном недосыпании и неполноценном сне нам не хватает мелатонина – основного гормона эпифиза, который регулирует циркадные ритмы. А если организму не хватает мелатонина, то созревания фолликулов тоже нарушаются: как следствие, возникают сбои в менструальном цикле. Вырабатывается мелатонин только в темноте, когда человек спит.

Читайте также: Критические дни: пять факторов, которые могут усилить боль в животе

Поэтому, наладив свой режим сна и бодрствования, организм вновь начинает работать в привычных для него условиях. Это помогает быстрее адаптироваться и пережить стресс, а также снизить негатив от других факторов без ущерба для женского здоровья.

Восстановить цикл поможет рациональное, сбалансированное питание, разумные физические нагрузки, полноценный отдых (не только сон), прогулки, регулярный отпуск.

Не забывайте про регулярное обследование у гинеколога/эндокринолога, особенно если женщине больше 40 лет. Это необходимо, чтобы вовремя заметить (либо исключить) изменения в гормональном фоне, развитие хронических женских заболеваний. Не смотря ни на что, не забывайте радовать себя, родных и близких, поднимая им настроение: смотрите также в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

Напомним также, что ранее мы рассказали о том, почему болит грудь во время месячных.