Известный продюсер пригрозил раскрыть тайны личной жизни Малахова: " Волосы на голове зашевелятся"

Похоже, после встречи с мамой Наташи Королевой телеведущему Андрею Малахову предстоит еще пообщаться с продюсером "Ласкового мая" Андреем Разиным. У себя в Instagram продюсер гневно высказался о шоу ведущего.

Разин рассказал, что на днях состоялись съемки передачи посвященной "Ласковому маю". По мнению продюсера, это будет очередной хайп некоторых людей на когда-то популярной группе.

Продюсер потребовал, чтобы Малахов не выпускал программу в эфир, иначе он опубликует компромат на ведущего.

Андрей Разин и Андрей Малахов / Фото: Скриншот из видео, instagram.com/malakhov007

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"Андрей, имей в виду, если эта передача выйдет в эфир, то три миллиона людей, которые в течение недели заходят на мою страничку в Instagram, увидят такие подробности твоей личной жизни, от которых у них волосы на голове зашевелятся", – написал Разин.

Он добавил, что уже с одной из программ уже судится, чтобы отстоять свою честь. Также продюсера поддерживает американская компания, являющаяся правообладателем творчества "Ласкового мая".

"Вы, вместо того чтобы услышать все из первых уст, кулуарно собираетесь, чтобы полоскать чужое грязное белье. Имейте в виду, в случае выхода этой программы будут самые серьезные последствия. Разин никогда не сдается", – заявил Разин

Ранее Андрей Малахов рассказал о конфликте с Наташей Королевой.