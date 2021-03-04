Юрий Никитин не будет повторять судьбу "ВИА Гры": продюсер НЕАНГЕЛОВ о распаде группы

Сегодня стало известно, что спустя 15 лет на сцене группа НЕАНГЕЛЫ прекратила свое существование. Об этом первой сообщила одна из солисток коллектива – Слава Каминская.
Сегодня.Lifestyle связались с продюсером коллектива НЕАНГЕЛЫ Юрием Никитиным и узнали у него, кто первым предложил завершить карьеру группы, и что будет дальше с участницами коллектива.
"Инициатива была моя, она возникла месяца четыре назад, это был апофеоз всей истории, потому что девочки давно развиваются как сольные артистки. Мы еще где-то год назад пробовали выпустить сольный сингл со Славой. Поэтому идея возникла давно", – рассказал нам Юрий.
По словам Юрия, он предложил Славе и Виктории продолжать свой путь как сольным артисткам, а проект НЕАНГЕЛЫ с его репертуаром оставить для работы на закрытых мероприятиях.
"Окончание карьеры означает ее завершение в публичной плоскости. Мы не будем записывать синглы, снимать клипы, ездить в концертные туры. Девочки будут делать это в публичной сфере сольно", – делится с нами Никитин.
На наш вопрос продюсеру, были ли у него мысли по поводу того, чтобы "повторить" формат "ВИА Гры" – одна группа и разные участницы, Юрий ответил:
"У меня было много идей, но пока они не оформлены, не хочу забегать далеко вперед. Но такого плана не было и нет. Что делать с этим потом – посмотрим. Знаю, что Слава уже скоро стартует с сольной программой, Вика тоже начинает готовить треки. Поэтому, мне кажется, что наше расставание – это начало чего-то нового, крутого", – объяснил Сегодня.Lifestyle Юрий.
Пока Слава и Виктория занимаются развитием сольных проектов, Юрий Никитин сейчас все свое время и силы направляет на развитие собственного образовательного проекта – школу музыкального бизнеса NIMBS.
Напомним, ранее группа DILEMMA заявила о своем распаде.