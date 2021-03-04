Юрий Никитин не будет повторять судьбу "ВИА Гры": продюсер НЕАНГЕЛОВ о распаде группы

Группа не будет записывать треки, но продолжат выступать на частных мероприятиях

Сегодня стало известно, что спустя 15 лет на сцене группа НЕАНГЕЛЫ прекратила свое существование. Об этом первой сообщила одна из солисток коллектива – Слава Каминская.

Сегодня.Lifestyle связались с продюсером коллектива НЕАНГЕЛЫ Юрием Никитиным и узнали у него, кто первым предложил завершить карьеру группы, и что будет дальше с участницами коллектива.

"Инициатива была моя, она возникла месяца четыре назад, это был апофеоз всей истории, потому что девочки давно развиваются как сольные артистки. Мы еще где-то год назад пробовали выпустить сольный сингл со Славой. Поэтому идея возникла давно", – рассказал нам Юрий.

Юрий Никитин с Викторией Смеюхой и Славой Каминской / Фото: пресс-служба

По словам Юрия, он предложил Славе и Виктории продолжать свой путь как сольным артисткам, а проект НЕАНГЕЛЫ с его репертуаром оставить для работы на закрытых мероприятиях.

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"Окончание карьеры означает ее завершение в публичной плоскости. Мы не будем записывать синглы, снимать клипы, ездить в концертные туры. Девочки будут делать это в публичной сфере сольно", – делится с нами Никитин.

На наш вопрос продюсеру, были ли у него мысли по поводу того, чтобы "повторить" формат "ВИА Гры" – одна группа и разные участницы, Юрий ответил:

"У меня было много идей, но пока они не оформлены, не хочу забегать далеко вперед. Но такого плана не было и нет. Что делать с этим потом – посмотрим. Знаю, что Слава уже скоро стартует с сольной программой, Вика тоже начинает готовить треки. Поэтому, мне кажется, что наше расставание – это начало чего-то нового, крутого", – объяснил Сегодня.Lifestyle Юрий.

Пока Слава и Виктория занимаются развитием сольных проектов, Юрий Никитин сейчас все свое время и силы направляет на развитие собственного образовательного проекта – школу музыкального бизнеса NIMBS.

Напомним, ранее группа DILEMMA заявила о своем распаде.