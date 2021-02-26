Продюсер сериала "Громада" рассказал о съёмках в пандемию и к чему не готово украинское общество

Весна на носу, все потихоньку начинают оживать и, конечно, вспоминают этот же период в прошлом году. Тогда нас всех застали врасплох пандемия, карантин и неопределённость. Команду сериала "Громада" также не порадовала ситуация – съемки переносились, актёры становились "позитивными", и сложно было предсказать, получится ли снять проект в целом.

К счастью, на телеканале НЛО TV уже идёт второй сезон ситкома "Громада", съемки которого как раз и "попали" в непредвиденные обстоятельства. Серж Куницын, продюсер проекта, рассказывает, как это было.

Серж Куницын / Фото: пресс-служба

Серж, расскажи, как снимался второй сезон "Громады". Ведь вы, если не ошибаюсь, попали в самый разгар пандемии?

Ох, это мой самый любимый вопрос! Да, нам "повезло" по полной программе. Мы переносили съемки, откладывали, думали, что вся эта ситуация с ковидом как-то решится в позитивном русле. Но не срослось, не сложилось, и пришлось работать в предложенных условиях. Скажу честно, мы не сразу пришли к дисциплине, хотя организовали для всех и тестирование, и обязательные маски-антисептики, и просили не выходить на смены, если кто-то себя плохо чувствует.

Но киносериальный мир – он такой, плотный очень. Если ты работаешь с кем-то на одном проекте, вы становитесь семьей. Хочется где-то и обнять, и поцеловать, и выпить с одного стакана. Поэтому на начальных этапах бывало, что маски снимались в ту же секунду, как я выходил со съемочной площадки. Но к счастью, мы сумели донести важность мер предосторожности, ведь, прежде всего, нужно подумать, что вы можете стать причиной болезни другого.

Кадр со съемок сериала "Громада" / Фото: пресс-служба

Что было самым сложным в съемочном процессе в связи с ковидом?

Если честно, я даже не буду говорить о том, какие это финансовые убытки, как это повлияло на сроки, количество задействованных людей и как, в принципе, такая страшная ситуация влияет на творческих людей. Представьте себе, как креативному, весёлому, жизнерадостному человеку трудно что-то запретить. Но самое сложное в этой ситуации, когда у нас появились первые заболевшие COVID-19. Не буду называть фамилии, не знаю, делились ли они этой информацией в публичном поле, но поболели и члены съемочной группы, и актёры, и меня не обошла сия участь.

Это, конечно, отмена съемок, обязательная сдача тестов для всей группы, и ожидание, пока всё наладится. А потом снова тесты. Но, что ещё хуже, болезнь сильно влияет на твоё состояние и уже в период выздоровления.

Так что сложно было, прежде всего, морально. Надо было и всех поддержать, и самому себя, как Мюнхгаузен, тянуть из уныния и отчаяния.

Серж Куницын и актер Павел Тупиков / Фото: пресс-служба

Какой фидбек вы получали после первого сезона?

Спасибо, что перешли к приятным вопросам (улыбается). Признаюсь, "Громада" для всех нас – это эксперимент чистой воды. И я очень благодарен каналу, Ивану Букрееву и Олегу Добреле особенно, за то, что они в него поверили и дали ему сбыться. После первого сезона и на канал, и нам многие зрители писали, что они в восторге, что не ожидали от украинского сериала такого юмора, таких смелых тем и такой какой-то непосредственности. Благодарили, конечно, спрашивали, когда будет второй сезон. И часто писали, что просто влюблены в наших персонажей.

Кстати, как вы подбирали актёров? Ведь состав практически не поменялся с первого сезона, все справились со своими задачами?

Не поверите, но мы устраивали кастинг (смеётся). И я счастлив, что нам удалось найти Юлю, Таню, Пашу, Кирилла, Антона, Владу, Владимира, Антона и теперь уже Богдана (Богдан Шелудяк – актер, блогер, играет роль возлюбленного главной героини Алисы – ред.).

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Богдан Шелудяк сейчас больше блогер, чем актёр – по крайней мере, такое создается впечатление. Как тебе кажется, Богдан удачно вписался в коллектив и вжился в роль?

К моему стыду, я только начал изучать весь этот блогерский мир, поэтому не могу выступать экспертом. Богдан пришёл на кастинг, у него не всё и не сразу получилось, но когда мы увидели их на парном кастинге с Юлей Шугар (актриса, исполняющая главную роль – ред.), то что-то ёкнуло! Знаете, между актёрами, играющими влюблённых, должна проскочить какая-то искра – и здесь она была. И если в начале Богдану было как-то некомфортно в его образе, как будто что-то мешало, то в процессе он смог его покорить и сделать своим.

Кого-то, наверное, это может удивить – ведь у Богдана сложился определённый дерзкий образ – но он очень старательный, внимательный, требовательный к себе. На площадке не было никакой звёздности или заносчивости, только профессионализм и желание сделать лучше. А у нас все актёры такие! Так что в "Громаде" все по любви, и Богдан – не исключение.

Богдан Шелудяк / Фото: пресс-служба

О чём "Громада", по твоему мнению? В чём особенность этого сериала?

Все продюсеры любят свои проекты и считают их особенными, и я отношусь к "Громаде" так же! Это уникальный продукт, мы сумели заложить туда суперсложные, важные и порой болезненные темы, ещё и завернуть "конфетку" в комедийную обёртку. "Громада" – это о нашей жизни, об украинцах, о людях.

Я считаю, что этот сериал должен рвать все рейтинги, побеждать во всех конкурсах и получать все награды мира. И не только потому, что я являюсь продюсером, а потому что считаю его действительно стоящим. Он живой, настоящий, яркий и современный.

И мне очень грустно, что у "Громады" не такие высокие рейтинги, как нам хотелось бы. Но я понял, что мы получим отложенный результат. Ведь во многом украинское общество ещё не готово взглянуть на себя со стороны, увидеть и проработать какие-то свои пороки и минусы. Мы ещё не научились смеяться над собой, что уж говорить об осознании проблем и желанию меняться к лучшему. Так что, уверен, "Громада" опережает своё время.

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В сериале все персонажи достаточно свободно выражают свои мысли, даже если это нецензурная лексика. Чем обусловлена такая смелость?

Опять же, мы о настоящести! От некоторых словечек у меня волосы дыбом становятся, но они появились не просто – мы провели анализ, собрали все перлы и особенности речи молодёжи. И у нас даже были жаркие споры литературных редакторов сериала Дмитрия Шостака и Марии Бендзерук. Но… Люди так говорят! Так почему показывать прилизанную "литературную" речь, как это часто бывает? Герои становятся пластмассовыми и далёкими от реальности. У нас же всё честно. И пусть бросит в меня камнем тот, кто не выражается экспрессивно, когда у него в жизни происходит какая-то… неприятность (тут, конечно, должно быть другое слово).

Будет ли третий сезон?

Мы бы очень этого хотели. А там как Бог, обстоятельства и канал дадут. В любом случае, для нас "Громада" – это уже целая жизнь.

Напомним, что совсем скоро телеканал "Украина" покажет захватывающий сериал о спортсменке – "Незакрытая мишень".