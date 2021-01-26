Продюсер Вадим Лисица признался, что Alyosha настаивала на его разводе с супругой

В программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" Вадим Лисица, который рассказал о разрыве с Alyosha, ошеломил признанием о том, что произошло между ним и певицей.

Когда в 2000-х будущий продюсер познакомился с Аленой Кучер, теперь известной как певица Alyosha, то решил, что сделает из нее звезду.

"Она была смешной: мини-юбка, чулки, большие каблуки, косички. Я подумал: "Кто это пришел?" Но на первой же встрече Алена поразила меня мощью своего вокала" – поделился Вадим Лисица.

Alyosha и Вадим Лисица / Фото: instagram.com/alyoshasinger, instagram.com/vadimlisa

Они стали работать, затем Вадим Лисица замолвил слово за певицу. В результате будущая звезда уехала в столицу, а он – следом за Аленой. При этом дома остались жена и двое детей. Вадим Лисица признался, что супруга не ревновала его к сопернице. Команда "Зіркового шляху" решила задать острый вопрос: "Намекала ли Алена на развод?".

"Намекала, – подтвердил Вадим Лисица, – она хотела замуж. Но в моей системе координат все равно это как-то не складывалось. Мы очень разные".

Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Позже Вадим Лисица все-таки разошелся с женой и стал жить с Аленой. Однако после участия в "Евровидении-2010" продюсер и певица поняли, что у них нет будущего как у пары. Хотя они продолжали вместе работать. А вскоре на глазах у Вадима Лисицы начался роман Алены с ее будущим мужем Тарасом Тополей.

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"У нас был разговор с Тарасом за два месяца до того, как они официально объявили, что у них отношения. Я спросил у него: "Ты встречаешься с Аленой?" Он ответил: "Нет, ты что! Она не в моем вкусе". А потом, когда я увидел их вместе, у нас произошел конфликт. Спрашиваю у него: "Ты почему говоришь одно, а делаешь другое?!" После этого они пригласили меня на встречу и сообщили, что у них отношения", – рассказал Вадим.

Несмотря на это Вадим и Alyosha продолжали сотрудничать. При этом продюсер понимал, что в новых отношениях Алены не все гладко.

Alyosha / Фото: пресс-служба

"Я чувствовал, что какая-то кошка пробежала между ними. Алена жаловалась мне на Тараса, – объяснил герой "Зіркового шляху". – И я ей говорил: "Слушай, это твой мужчина. Решай сама эту ситуацию". Я старался меньше влиять на их отношения".

Вадим Лисица сосредоточился исключительно на работе, не вмешивался в то, что происходило между Аленой и Тарасом. Однако в 2018 году творческий тандем продюсера и певицы распался.

"Я думаю, что Тарас ревновал меня к Алене, – сказал Вадим Лисица в интервью для канала "Украина", – потому что я ее бывший и продолжал с ней работать".

Смотрите полное интервью с Вадимом Лисицей для телеканала "Украина":

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