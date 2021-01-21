На лыжах под парашютом: как развлекаются харьковчане-сноукайтеры (видео)

Освоить сноукайтинг может каждый, ведь это не такой травмоопасный вид спорта

В Украине отступают морозы и в Харькове в последний холодный день января вышли покататься сноукайтеры. Это отчаянные ребята, которые любят гонять на лыжах под крылом-парашютом на заснеженных полях и получать адреналин.

Для того чтобы по-настоящему насладиться катанием – нужно всего лишь поймать попутный ветер и разогнаться до безумной скорости. И конечно же, научиться управлять этой конструкцией.

О том, сложно ли покорить воздушного змея и стать сноукайтером, рассказала журналист Анна Боровко в новом выпуске "Сегодня".

Сноукайтинг / Фото: Getty Images

Оказалось, что именно Харьков считается столицей украинского сноукайтинга. Мороз в -15 градусов по цельсию вовсе не отпугнул сноукайтеров, ведь для них главное, чтобы были снег и ветер.

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Харьковчанин Дмитрий уже десять лет занимается сноукайтером и дважды становился обладателем Кубка Мира. Он советует новичкам – не крутить планки, как руль в машине. За две минуты сноукайтинг, конечно, не освоишь, но за полтора часа обучения можно перейти к катанию.

Из плюсов – сноукайтинг не такой травмоопасный, как катание на сноуборде. Для того чтобы сдвинуться с места, понадобится минимальный ветер, который нужно словить. А стоимость удовольствия – 900 грн за час тренировок, базовый комплект оборудования – от 1000 евро.

Смотрите больше о сноукайтинге в сюжете:

Видео: Сегодня

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