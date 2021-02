Проститутка из "Игры престолов" обвинила Мэрилина Мэнсона в жестоком насилии

Британская актриса Эсме Бьянко, которая сыграла роль проститутки в популярном сериале "Игра престолов", выдвинула против Мэрилина Мэнсона обвинения в абьюзе. До этого музыканта обвинила в насилии звезда "Мира Дикого Запада" Эван Рэйчел Вуд, а потом еще и написала заявление в полицию на его супругу за угрозы.

Напомним, что Эсме Бьянко сыграла в "Игре престолов" роль проститутки Рос, которой изначально не было в книгах автора Джорджа Мартина. Поэтому ее персонаж просто значился как "Рыжая шлюха". Но писатель предложил, чтобы актриса снялась в последующих эпизодах, и в итоге ее образ получился очень запоминающимся и романтичным.

Эсме Бьянко в сериале "Игра престолов" / Фото: HBO

Эсме Бьянко рассказала изданию The Cut, что она с 16 лет любила музыку Мэрилина Мэнсона и даже не знала, что когда-то встретится с ним. Но в 2005-м, через невесту музыканта Диту фон Тиз Эсме наконец познакомилась со своим кумиром.

Спустя пару лет, когда Дита и Мэнсон расстались, Эсме сблизилась с ним. В итоге эта близость обернулась жуткими психологическими травмами у актрисы – у нее было диагностировано ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство).

В 2009 году на съемках клипа Мэрилина Мэнсона I Want to Kill You Like They Do in the Movies, которые длились три дня, артист использовал БДСМ-практики, истязал актрису, бил ее хлыстом, заставлял употреблять кокаин и связывал проводами. Кроме этого, музыкант использовал на Эсме секс-игрушку. По словам актрисы, тогда она не воспринимала это как "насилие", потому что думала, что это часть работы в шоу-бизнесе.

Затем какое-то время Эсме и Мэрилин встречались на расстоянии, но вскоре снова съехались. В итоге артист снова начал проявлять жестокость по отношению к возлюбленной. Один раз он даже порезал ее тело ножом.

Мэрилин Мэнсон / Фото: Getty Images

"Это был своего рода последний момент, когда я потеряла какое-либо чувство надежды и безопасности", – прокомментировала инцидент актриса.

Эсме Бьянко окончательно разорвала отношения с Мэрилином Мэнсоном после того, как тот бегал за ней с топором по квартире. Актриса сбежала от музыканта, пока он спал, а прощальное письмо прислала ему по электронке.

В то же время экс-супруга Мэнсона Дита фон Тиз прокомментировала обвинения его в насилии, признавшись, что он ни разу ее не обидел.