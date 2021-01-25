5 рецептов тертого пирога – с творогом, вишней, яблоком

Тертый пирог – это вкусно, красиво и легко. Для того, чтобы испечь его не понадобится много времени и особых навыков. И если выпечка – это ваше хобби и вы любите радовать своих близких домашними оригинальными пирогами – то испеките тертый. Ниже найдете 5 разных рецептов тертых пирогов.
Тертый пирог с вишней
Ингредиенты
- маргарин (или сливочное масло) – 250 г
- яйцо – 3 шт.
- сахар – 1 ст.
- мука – 4,5 ст.
- сметана – 3 ст. л
- разрыхлитель – 1 ст. л
- ванилин
- вишня – 450 г
Способ приготовления
- Маргарин нарезать кубиками, муку просеять и смешать с разрыхлителем, ванилином и растереть с маргарином до состояния крошки.
- Яйца взбить с сахаром и добавить к ним сметану и перемешать.
- Вылить смесь в мучную крошку и быстро замесить тесто. Поделить его на две неравные части. Большую часть положить в пакет и убрать в холодильник. Меньшую в морозильник – на 1 час.
- Из вишни удалить косточки, форму смазать маргарином, посыпать мукой.
- Достать из холодильника большую часть теста и руками распределить его в форме.
- Наколоть тесто вилкой и отправить в духовку на 10 минут.
- Достать противень из духовки, уложить вишню.
- Тесто из холодильника натереть поверх вишни и выпекать 25 минут при температуре 170 градусов.
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Тертый пирог с творогом
Ингредиенты
- мука – 200 г
- сливочное масло – 70 г .
- сахар – 50 г
- разрыхлитель – 1 ч. л
- сливки – 20 мл (можно заменить молоком)
Для начинки
- творог – 200 г
- сливки – 40 мл
- сахар – 50 г
Способ приготовления
- Сливочное масло натереть на крупной терке в муку с разрыхлителем и перетереть в мелкую крошку. Затем всыпать сахар , вбить яйцо и влить сливки. Замесить тесто.
- Переложить тесто в пакет или пищевую пленку и убрать в морозильную камеру на 40 минут.
- Творог смешать со сливками и сахаром и помять вилкой. Можно перебить блендером.
- Замерзшее тесто разделить на две половины. Форму 20 см (не больше) смазать маслом и натереть одну половину теста на крупной терке. Распределить вилкой равномерно по всему дну. Сверху выложить начинку.
- Натереть вторую половину теста и тоже распределить равномерно вилкой.
- Выпекать в разогретой до 180 ° духовке от 25 до 45 минут.
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Тертый пирог с вареньем
Ингредиенты
- яйца – 2 шт.
- сахар – 170 г
- сметана 20% – 100 г
- сливочное масло – 220 г
- сода – 3 г
- уксус – 5 г
- мука – 560 г
- варенье (кизил или клубника) – 500 г
Способ приготовления
- Яйца, сахар, сметану, мягкое масло взбить. Добавить соду и уксус, перемешать, просеять муку, перемешать.
- Собрать тесто в шар, 1/3 отправить в морозильную камеру.
- 2/3 теста раскатать на лист, сверху распределить варенье и натереть охлажденное тесто (1/3).
- Выпекать при 180° 15-20 минут до золотистого цвета.
- Охладить, нарезать не порции.
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Тертый пирог с яблоками
Ингредиенты
- яблоки – 600-650 г
- сахар – 90 г
- кукурузный крахмал – 35 г
- яйцо – 2 шт.
- сливочное масло – 200 г
- мука – 500 г
- молотая корица, мускатный орех, соль – по 1/2 ч. л
Способ приготовления
- В муку добавить соль, сахар, сливочное масло и перетереть руками до состояния крошки. Добавить яйца и замесить тесто. 1/3 часть теста завернуть в пленку и убрать в морозилку.
- Остальное тесто раскатать скалкой между двумя листами пергамента, толщиной 4 мм. Убирать на 20 минут в морозилку.
- Остывшее тесто выложить в форму.
- Соединить нарезанные кубиком яблоки, крахмал, сахар и пряности, перемешать и выложить на тесто.
- Тесто из морозилки натереть сверху яблок.
- Выпекать при 180°С на 50-60 минут.
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Пирог тертый (трехслойный)
Ингредиенты
- мука – 350 г
- сахар – 100 г
- сливочное масло – 120 г
- яйцо – 1 шт.
- разрыхлитель – 1 ч. л
- соль щепотка
- куркума – 1/3 ч. л
- ванилин – 1 ч. л
- вода холодная 4 ст. л
Для начинки
- творог – 400 г
- яйца – 2 шт.
- сахар – 100 г
- манная крупа – 1.5 ст. л
- ванильный сахар – 1 ч. л
- ягоды – 200 г
- крахмал или мука – 1 ст. л
Способ приготовления
- В миску просеять муку, разрыхлитель, куркуму для цвета, соль, сахар, ванильный сахар, холодное масло, нарезанное на небольшие кубики.
- Быстро все перетереть в крошку, однородности добиваться не нужно.
- Добавить яйцо и замесить тесто. Если получилось слишком рассыпчатое, то нужно добавить воды.
- Тесто разделить на 2 равные части, каждую положить в пакет и убрать в морозильную камеру на 1 час охлаждаться.
- Для начинки творог пробить блендером, добавить ванилин, яйца, сахар, манку, снова пробить до однородности.
- Форму застелить бумагой для выпечки.
- Натереть на крупной терке один кусочек теста, распределить его ровным слоем.
- На тесто выложить творожную начинку, затем ягоды (черная смородина, черника, брусника). Ягоды предварительно обвалять в крахмале или муке.
- Сверху натереть вторую часть теста, аккуратно распределив по форме, тесто не уплотнять.
- Выпекать пирог при 180 градусах 35-40 минут.
Здесь найдете рецепт нежного баскского чизкейка.
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