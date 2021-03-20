Как нескучно провести локдаун? Попробуйте пожить, как герои сериала "Друзья"

С сегодняшнего дня, 20 марта, в Украине объявили новый локдаун в связи с эпидемией коронавируса. Пойти в театр, кино, устроить шопинг или сходить в любимый ресторан не получится, но не спешите плакать и истерить. Рассказываем, как провести три недели локдауна с пользой на примере любимых героев из популярного сериала "Друзья".

Станьте Моникой – освойте готовку и уберитесь в доме

Самая отчаянная любительница чистоты и порядка Моника следила за тем, чтобы все было на своих местах. Вот и для вас самое время устроить генеральную уборку: перебрать гардероб, помыть окна, вытереть пыль в самых недоступных местах и постирать шторы.

Когда справитесь с уборкой, можно заняться готовкой – еще одно любимое занятие Моники. Поищите новые рецепты или попробуйте приготовьте любимое блюдо из ресторана, испеките пирог и позовите гостей – скучно точно не будет.

Станьте Джоуи – заведите роман

Любитель отношений, романов, флирта и секса Джоуи легко находил себе пару. Если вы еще без пары – самое время зарегистрироваться на сайте знакомств и начать переписку с тем, кто вам приглянется. Это давно перестало быть чем-то пошлым или постыдным – так знакомятся очень многие пары.

А если виртуальное общение вам не очень нравится – будьте более общительными возле окошка любимого кафе, где вы будете брать кофе с собой перед прогулкой или во время утренней пробежки. Подумаешь, маска на лице – глаза то видно, да и рот не заклеен. Флиртуйте, знакомьтесь, общайтесь и занимайтесь любовью. Весна для этого и создана.

Станьте Фиби – займитесь творчеством

Немного странная Фиби отлично играла на гитаре (давайте забудем о ее вокале). Сейчас множество различных онлайн-уроков, курсов и просто видео в YouTube. Вы можете попробовать освоить какой-то новый инструмент или усовершенствовать свои навыки.

А еще можно научиться танцевать тверк, рисовать картины, вязать, пойти на скорочтение или подтянуть английский язык. Выбирайте, что вам больше нравится и осваивайте новые навыки.

Станьте Россом – пойдите на онлайн-экскурсию

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Росс очень любит динозавров и музеи, а локдаун не помешает вам остаться без такого удовольствия. Еще во время первого локдауна в прошлом году самые популярные музеи мира открыли доступ к своим архивным файлам и проводили экскурсии онлайн.

В этот раз даже Николаевский зоопарк будет проводить онлайн-экскурсии и викторины. Поэтому скучать не придется – еще и что-то новое для себя откроете и увидите.

Станьте Рейчел – займитесь своим гардеробом

Если вы уже побыли немного Моникой и убрали в своем гардеробе – самое время его обновить. Да, ТРЦ закрыты, но онлайн-шопинг ведь никто не отменял.

Подберите несколько образов на весну – для работы, похода в гости, на прогулку и, конечно же, пару комплектов домашней одежды. Главное, — знать меру, чтобы не спустить все деньги на одежду, которая просто будет лежать на полке.

Станьте Чендлером – приведите в порядок свои счета

У Чендлера всегда была работа, связанная с деньгами, цифрами и он умело ими распоряжался. Приведите и вы свои счета в порядок, выясните все вопросы с ЖКХ – это можно делать по телефону или писать им письма онлайн. На это же никогда нет времени, и чего уж там, желания тоже нет.

А еще можно почистить телефон, ноутбук, камеру, скинуть снимки на жесткий диск, рассортировав их по файлам и много другой работы, до которой зачастую не доходят руки.

Что в итоге? Запаситесь терпением и смело меняйте свои роли от Моники до Чендлера. И эти три недели пройдут для вас очень продуктивно.

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