Чтобы распознать мастопатию или другие проблемы с грудью на ранней стадии и успешно их преодолеть, важно и нужно научиться обследовать грудь самостоятельно. Если вы до сих пор не находили время, чтобы уделить свое груди должное внимание – то сделайте это прямо сейчас!
Чем женщине поможет самообследование и как это делать правильно у себя дома, рассказала акушер-гинеколог, специалист по ультразвуковой диагностике Татьяна Шеплякова.
Татьяна Шеплякова / Фото: пресс-служба
Зачем каждой женщине проводить самообследование груди?
Красоты и здоровья женкой груди можно лишиться из-за постоянной занятости, боязни идти на профилактический осмотр или просто незнания, как самой проверить свою грудь.Здоровая женская грудь – это не только символ женственности и притягательности для мужчины. Это ваше здоровье, уверенность в себе и возможность кормить малыша грудным молоком. Заболевания молочной железы, даже не злокачественные, способны серьезно разрушить здоровье, изменить привычную для женщины жизнь и вообще создать массу проблем.
Читайте также: Всемирный день борьбы с раком: пять фактов про рак груди
Далеко не сразу уплотнение или другое образование в груди будет болеть, женщина просто может не чувствовать годами крохотное уплотнение или узелок. А регулярное самообследование поможет прощупать даже самую маленькую опухоль.
В идеале каждый год нужно проходить профилактический осмотр груди у маммолога, женщинам старше 40 лет вообще рекомендована ежегодная маммография или, как минимум – УЗИ.
Но и простой, доступный каждой из нас самоосмотр груди поможет вовремя заметить на ранней стадии не только рак груди, а также различные заболевания молочных желез, которые часто возникают из-за гормонального дисбаланса (мастопатии, фиброзно-кистозные образования, гинекомастии). Чаще обращайте внимание на состояние своих молочных желез, чтобы не пропустить начавшиеся в них воспалительные процессы (в том числе мастит).
Как правильно самообследовать грудь: объясняем пошагово
Самообследование молочных желез нужно проводить каждый месяц, в первой фазе менструального цикла, то есть сразу после менструации. Удобнее всего проводить самообследование в ванной, перед зеркалом, итак:
- Сначала нужно визуально оценить грудь. Станьте пере зеркалом, руки положите на талию.
- Оцените форму молочных желез, их симметричность. Не должно быть участков отеков, покраснений, втяжений кожи и сосков.
- Далее переходим к прощупыванию: левую руку отведите за голову. Подушечками 2-3-4 пальцев правой руки поступательными круговыми движениями с легким надавливанием прощупайте всю левую грудь.
- Обратите внимание на припухлости и уплотнения. Заканчивая обследование надавите на основание соска большим и указательным пальцами. В норме не должно быть ни каких выделений из сосков (если вы не кормите грудью в данный момент).
Те же манипуляции проведите с правой молочной железой. Если вы выявили какие либо изменения или уплотнения, позвоните своему лечащему врачу.
Также каждой женщине полезно знать основные факторы рака груди и способы их преодоления.
- А еще не забудьте порадовать себя и близких, подняв им настроение: смотрите наш календарь идей лучших подарков на главные праздники апреля.
Новости на эту же тему:Туберкулез и рак украинцы будут лечить бесплатно: сколько врачи получат от НСЗУ Блогер показала простой трюк, как визуально увеличить маленькую грудь (видео) Иммунотерапия при борьбе с раком желудка Вызывает рак. В США в антисептиках для рук обнаружили опасный химикат Баскетболистка стала звездой, покормив ребенка грудью во время матча