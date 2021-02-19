Отдых по мотивам сериала: 2 оригинальных идеи для поклонников "Хода королевы" и "Бриджертонов"

У поклонников нашумевших сериалов "Ход королевы" и "Бриджертоны" сердце начало биться быстрее после прочтения заголовка. И это и не удивительно, потому что попасть в сериал в реальности — это мечта, даже если это тематический арендованный номер.

Начнем с сериала "Ход королевы"

Его уже большинство успели посмотреть, но пожить в нем в формате реальности — точно нет!

Тематический номер из сериала с Бет Хармон найдете в отеле 21C города Лексингтон, штат Кентукки. Дизайн номера — в лучших традициях 60-х годов в салатовом оттенке. Антикварная мебель, запах которой вобрал в себя всю историю сквозь годы! Все, как любила Бет.

Номер в 21С / Фото: https://www.21cmuseumhotels.com/

И главное — побольше шахмат, они здесь повсюду! Например на обоях, которые удачно передают концепцию комнаты и замысел дизайнеров, ведь они хотели показать, что любовь к шахматам у главной героини в крови.

Тематический номер сериала "Ход королевы" / Фото: https://www.21cmuseumhotels.com

А также на столе, где и можно сыграть партию (и даже приобрести шахматы).

Не обошлось и без настольной доски на потолке. Это изюминка номера, на которую и мечтают посмотреть поклонники сериала лежа на кровати вечером!

Шахматная доска / Фото: https://www.21cmuseumhotels.com/

В номере найдете хаотично разбросанные копии журнала Chess Review, и не без напитков алкогольного формата, которые любила главная героиня! Мини-бар также присутствует.

Алкогольные предложения номера / Фото: https://www.21cmuseumhotels.com/

Словом, креаторам, вдохновленным сериалом, им удалось все же создать похожий дом, который понравился бы Бет Хармон во втором сезоне.

Цена такого номера за ночь на 2-х человек — около 234 долларов.

Клиентам также дарят бонусом путеводитель Бет Хармон, где прописаны популярные локации из сериала, которые можно найти в Лексингтоне.

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Перейдем к "Бриджертонам"

Тематическое предложение найдете в отеле Лондона Lanesborough. Оно не менее интересное от предыдущего, но дороже в два раза. И ценителям сериала предлагают два пакета предложений.

Отель Lanesborough / Фото: https://www.hospitalitynet.org/announcement/41005356/the-lanesborough.html

Первый — "Живи как Бриджертон", который включает в себя проживание в номере люкс на 1 ночь. Дизайн номера роскошный, как и в сериале, поэтому wow-эффекту быть. Кто видел "Бриджертоны" — поймет.

Спальня / Фото: https://www.oetkercollection.com/hotels/the-lanesborough/offers/prepare-for-the-social-season/

В этот пакет также входит английский завтрак. Конечно, вам его принесет дворецкий в постель. Кстати, персональный дворецкий — одна из изюминок этого предложения. Но это еще не все! Вам предложат выпить чаю после обеда на двоих в Гайд-Парке.

Но больше всего в атмосферу вас перенесет экскурсия с шофером по достопримечательностям Лондона, и не только тем, которые есть в сериале. Например, увидите дом Бриджертонов в Гринвиче и дворец королевы Шарлотты.

Цена такого предложения — от 456 фунтов (17 784 гривны).

Второй пакет — "Подготовка к социальному сезону", и стоит он больше предыдущего! Потому что в это предложение включен не только люксовый номер, от которого захватывает дух, но и процедуры красоты.

Номер люкс в Lanesborough / Фото: https://www.oetkercollection.com/hotels/the-lanesborough/offers/prepare-for-the-social-season/

Как на счет услуг маникюра на двоих или процедур для лица? Но если вас и это не заинтересовало, то занятия по оформлению цветов и уроки этикета вы точно оцените! Сюда еще включен завтрак и полдник на двоих, или же вы можете выбрать атмосферный пикник в Гайд-Парке.

Услуги круглосуточного дворецкого, доступ в клуб и спа-центр отеля также входят в пакет. И как приятный бонус отель предлагает неограниченное количество фильмов и музыки на заказ.

Цена такого предложения за день — от 571 фунта (22 269 гривен).

Если любите эксклюзивный отдых (как в предыдущих отелях), но выехать за границу для вас – проблематично, вам будет интересно протестировать полет над Киевом от МАУ. Компания запустила продажу билетов на второй уникальный рейс, где вы сможете увидеть бескрайний Днепр на высоте 900 метров и насладиться маршрутом в направлении Чернобыля. И, конечно, услышать интересные истории от экскурсоводов, которыми станут пилоты МАУ. Более подробную информацию о полете, который состоится 13 марта, узнайте по ссылке.

А также не пропустите репортаж об экскурсии над Киевом в рубрике NO STRESS.

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