Отдых по мотивам сериала: 2 оригинальных идеи для поклонников "Хода королевы" и "Бриджертонов"

У поклонников нашумевших сериалов "Ход королевы" и "Бриджертоны" сердце начало биться быстрее после прочтения заголовка. И это и не удивительно, потому что попасть в сериал в реальности — это мечта, даже если это тематический арендованный номер.
Начнем с сериала "Ход королевы"
Его уже большинство успели посмотреть, но пожить в нем в формате реальности — точно нет!
Тематический номер из сериала с Бет Хармон найдете в отеле 21C города Лексингтон, штат Кентукки. Дизайн номера — в лучших традициях 60-х годов в салатовом оттенке. Антикварная мебель, запах которой вобрал в себя всю историю сквозь годы! Все, как любила Бет.
И главное — побольше шахмат, они здесь повсюду! Например на обоях, которые удачно передают концепцию комнаты и замысел дизайнеров, ведь они хотели показать, что любовь к шахматам у главной героини в крови.
А также на столе, где и можно сыграть партию (и даже приобрести шахматы).
Не обошлось и без настольной доски на потолке. Это изюминка номера, на которую и мечтают посмотреть поклонники сериала лежа на кровати вечером!
В номере найдете хаотично разбросанные копии журнала Chess Review, и не без напитков алкогольного формата, которые любила главная героиня! Мини-бар также присутствует.
Словом, креаторам, вдохновленным сериалом, им удалось все же создать похожий дом, который понравился бы Бет Хармон во втором сезоне.
Цена такого номера за ночь на 2-х человек — около 234 долларов.
Клиентам также дарят бонусом путеводитель Бет Хармон, где прописаны популярные локации из сериала, которые можно найти в Лексингтоне.
Перейдем к "Бриджертонам"
Тематическое предложение найдете в отеле Лондона Lanesborough. Оно не менее интересное от предыдущего, но дороже в два раза. И ценителям сериала предлагают два пакета предложений.
Первый — "Живи как Бриджертон", который включает в себя проживание в номере люкс на 1 ночь. Дизайн номера роскошный, как и в сериале, поэтому wow-эффекту быть. Кто видел "Бриджертоны" — поймет.
В этот пакет также входит английский завтрак. Конечно, вам его принесет дворецкий в постель. Кстати, персональный дворецкий — одна из изюминок этого предложения. Но это еще не все! Вам предложат выпить чаю после обеда на двоих в Гайд-Парке.
Но больше всего в атмосферу вас перенесет экскурсия с шофером по достопримечательностям Лондона, и не только тем, которые есть в сериале. Например, увидите дом Бриджертонов в Гринвиче и дворец королевы Шарлотты.
Цена такого предложения — от 456 фунтов (17 784 гривны).
Второй пакет — "Подготовка к социальному сезону", и стоит он больше предыдущего! Потому что в это предложение включен не только люксовый номер, от которого захватывает дух, но и процедуры красоты.
Как на счет услуг маникюра на двоих или процедур для лица? Но если вас и это не заинтересовало, то занятия по оформлению цветов и уроки этикета вы точно оцените! Сюда еще включен завтрак и полдник на двоих, или же вы можете выбрать атмосферный пикник в Гайд-Парке.
Услуги круглосуточного дворецкого, доступ в клуб и спа-центр отеля также входят в пакет. И как приятный бонус отель предлагает неограниченное количество фильмов и музыки на заказ.
Цена такого предложения за день — от 571 фунта (22 269 гривен).
Если любите эксклюзивный отдых (как в предыдущих отелях), но выехать за границу для вас – проблематично, вам будет интересно протестировать полет над Киевом от МАУ. Компания запустила продажу билетов на второй уникальный рейс, где вы сможете увидеть бескрайний Днепр на высоте 900 метров и насладиться маршрутом в направлении Чернобыля. И, конечно, услышать интересные истории от экскурсоводов, которыми станут пилоты МАУ. Более подробную информацию о полете, который состоится 13 марта, узнайте по ссылке.
А также не пропустите репортаж об экскурсии над Киевом в рубрике NO STRESS.
Ранее мы рассказывали, почему сериал "Бриджертоны" устроил настоящий бум.