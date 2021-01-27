Пряный куриный рулет: оригинальный рецепт Григория Германа

Григорий Герман в авторской рубрике "Вкусное утро" в программе "Ранок з Україною" приготовил легкое, полезное и простое блюдо для здорового питания – куриный рулет. Эта красивая закуска может стать прекрасным дополнением к праздничному столу. Но чтобы куриный рулет получил незабываемый вкус, нужно знать четыре секретных ингредиента.

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Куриный рулет с курагой

Фото: freepik.com

Филе куриное – 2 шт.

Курага – 100 г

Перец чили – 1 шт.

Корень имбиря – 1 шт.

Масло сливочное – 50 г

Шалфей

Соль и перец

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Способ приготовления

Разрезать куриное филе и раскрыть его, как книгу. Отбить филе с помощью кулинарного молотка и пищевой пленки. Смазать филе мягким сливочным маслом. В середину выложить курагу, сверху которой положить несколько листочков шалфея. Свежий, очищенный корень имбиря нарезать полосками и добавить к блюду. Осторожно измельчить перец чили, выложить наверх начинки. Посолить и поперчить блюдо и свернуть рулетом. Выложить его на пищевую пленку и сделать колбаску, которую потом отправить в кипящую воду на 45 минут.

Григорий Герман уверяет – это блюдо можно поставить и на праздничный стол, однако в таком случае следует придать ему более эстетичный вид. Отварной рулет можно поместить на противень, смазать медом и оливковым маслом и отправить блюдо в духовку, разогретую до 180 градусов на 7-10 минут.

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