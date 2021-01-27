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Пряный куриный рулет: оригинальный рецепт Григория Германа

27 января, 16:21

Ирина Маслова

Улучшит вкус блюда четыре секретных ингредиента

Григорий Герман в авторской рубрике "Вкусное утро" в программе "Ранок з Україною" приготовил легкое, полезное и простое блюдо для здорового питания – куриный рулет. Эта красивая закуска может стать прекрасным дополнением к праздничному столу. Но чтобы куриный рулет получил незабываемый вкус, нужно знать четыре секретных ингредиента.

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Куриный рулет с курагой

Фото: freepik.com

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Способ приготовления

  1. Разрезать куриное филе и раскрыть его, как книгу.
  2. Отбить филе с помощью кулинарного молотка и пищевой пленки. Смазать филе мягким сливочным маслом.
  3. В середину выложить курагу, сверху которой положить несколько листочков шалфея.
  4. Свежий, очищенный корень имбиря нарезать полосками и добавить к блюду.
  5. Осторожно измельчить перец чили, выложить наверх начинки. Посолить и поперчить блюдо и свернуть рулетом.
  6. Выложить его на пищевую пленку и сделать колбаску, которую потом отправить в кипящую воду на 45 минут.

Григорий Герман уверяет – это блюдо можно поставить и на праздничный стол, однако в таком случае следует придать ему более эстетичный вид. Отварной рулет можно поместить на противень, смазать медом и оливковым маслом и отправить блюдо в духовку, разогретую до 180 градусов на 7-10 минут.

Здесь узнаете о пользе кураги для организма.

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