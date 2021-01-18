Псевдокосметологи атакуют: как "не потерять" свое лицо из-за шарлатанов

В интернете много курсов, которые обещают с любого сделать косметолога-инъекциониста через месяц

Кефирные и огуречные маски давно сдались перед ботоксом и гиалуроновой кислотой. На инъекции люди ходят, как на маникюр – услугу предлагают едва ли не в каждом дворе, где "мастера", прослушав несколько онлайн-курсов, берут в руки шприц и делают желающим уколы красоты. Главной причиной становится цена за процедуру – 1,5 или 3 тысячи гривен против 9 тысяч в клинике с опытными врачами. Почему не стоит экспериментировать с псевдокосметологами и как остаться со своим лицом, рассказали "Сегодня" пластический хирург Дмитрий Слоссер и дерматовенеролог-трихолог Екатерина Колос.

Сюжет Евгении Коваленко и Александра Хоменко Видео: Сегодня

Псевдокосметологи и самоучки атакуют. Почему не стоит доверять им свое лицо?

В интернете для самоучек куча как платных, так и бесплатных видеоуроков, как увеличить себе губы филерами или сделать другие инъекции по омоложению лица в домашних условиях.

А еще множество последователей, которые делятся своим опытом. То есть, мастерами становятся всего после нескольких инструкций, даже без медицинского образования, лицензии и условий. Но вот заканчиваются такие эксперименты с внешностью как минимум синяками и отеками. А можно и оказаться в реанимации.

Пластический хирург Дмитрий Слоссер говорит, что люди, которые делают подобные процедуры на дому и себе, и другим, даже не представляют, насколько они рискуют. Во-первых, потому, что любой медицинский препарат может приводить к анафилактическому шоку – тяжелой аллергической реакции организма, которая угрожает жизни.

Бесстрашные, неосведомленные или скряги. Почему люди сознательно идут на риск?

Дерматовенеролог-трихолог Екатерина Колос говорит, то, что показывают на видео в интернете может быть хорошо только для тех людей, которые уже имеют практику, которые понимают анатомию, что такое разные магистральные, сосудистые, нервные ветки. А также понимают, как лечить, если будут какие-то последствия.

Какие косметологические процедуры безопасны / Фото: Depositphotos

В то же время Дмитрий Слоссер поясняет, что есть опасные участки на лице, в которые ни в коем случае нельзя вводить инъекции. Особенно – в область вокруг глаз. Это может делать только опытный врач, и то, не каждый.

Не курсами едиными. Какое образование должно быть у косметолога?

В интернете множество курсов, которые обещают с любого сделать косметолога-инъекциониста уже через месяц. К кандидатам нет ни одного требования, кроме денег.

Екатерина Колос говорит, что нужно хотя бы 3-4 месяца на сертифицированных косметологических курсах и много практики. А до этого у специалиста уже должна быть солидная образовательная база.

Что нужно знать, если решились на контурную пластику лица: личный опыт

Когда-то поклонница инъекций красоты Екатерина Вольфсон рассказала о своем плачевном опыте. О таких инъекциях она начала задумываться после 25 лет. Пошла в салон к косметологу и результатом была довольна.

Девушка делала инъекцию в губы, немножко в скулы, лоб, но на этом не остановилась. Впоследствии решила избавиться от эффекта усталых глаз и ввести филер в носослезную борозду – так называют зону между нижним веком и носом. Новый косметолог принимал клиентов на дому. Но это никак не насторожило Екатерину, потому что именно этого специалиста ей настойчиво рекомендовала подруга.

Во время процедуры Екатерине повредили капилляры, после чего было хорошо видно гематому, которая начиналась сразу. И уже через 3 дня глаз стал фиолетовым. Косметолог не сказала, что она исправит – только то, что это пройдет через несколько дней.

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Но вместо нескольких дней с таким синяком под глазом девушке пришлось ходить около 9 месяцев! Ничего не помогало. Не удавалось скрыть его даже под толстенным слоем тональных средств. Девушка жалуется, что ей не рассказали о возможных последствиях, иначе бы она на эту процедуру не согласилась.

Медики говорят, ей еще повезло, ведь последствия могли быть фатальными.

Какие последствия бывают после неудачных инъекций?

Екатерина Колос говорит, что когда плохо проведена стерилизация кожи и на фоне этого потом делаются инъекционные процедуры, то идет заражение тканей. Что может привести даже к сепсису, ведь остатки гиалоурановой кислоты могут попасть в сосуд. Там будет дальше происходить травмирование самого сосуда, что приводит к отмирания тех участков ткани.

Как не стать жертвой косметологов самочек / Фото: скриншот

И таких жертв инъекций красоты все больше, предостерегают доктора. Часть пострадавших что-то пишет в соцсетях, но боится рассказывать перед камерой. Другие – более прагматичные, требуют немалые деньги за интервью и свои жуткие фотографии. Многие молчат, не желая, чтобы о таких попытках омоложения узнали родственники и коллеги.

Дмитрий Слоссер говорит, что ему уже приходилось выполнять такие операции, когда у человека нет, к примеру, половины носа. Реконструктивные операции занимают годы реабилитации. И абсолютно восстановить первоначальный вид, или первичное лицо, так, как человек выглядел, невозможно.

Поэтому прежде, чем кому-то доверить свое лицо, юристы советуют поинтересоваться, есть ли у мастера соответствующее образование и сертификаты качества на препараты. Перед началом процедур врач должен подписать с клиентом договор.

Как правильно делать уколы красоты / Фото: Pixabay

Екатерина Колос говорит, что в договоре обязательно должен быть вписан препарат, который будет вводится самому клиенту. То есть, оговариваются препараты и последствия. Нужно смотреть также есть ли какие-то аллергические факторы или человек болен сахарным диабетом. Или человек болен инфекционными или вирусными заболеваниями. Потому что это тоже играет большую роль.

Договор даст возможность требовать возмещения, если врач напортачит. Адвокат по медицинскому праву Алла Цимановская утверждает, что клиент может потребовать уплату, денежную компенсацию или исправления недостатков. А также такой клиент может обратиться в суд.

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При этом мастеров-нелегалов привлечь к ответственности будет сложно. Ведь ни чеков, ни документов на руках нет. К тому же они могут изменить локацию и потом уже очень трудно будет их найти. Но можно будет написать заявление в полицию на открытие уголовного производства. Приложить туда скриншоты, например, переписок, скриншоты сайта или социальных сетей, где есть реклама предоставления таких услуг.

В любом случае, колоть или не колоть – это выбор и ответственность каждого.

Тем временем 51-летняя Дженнифер Лопес честно призналась, делала ли "инъекции молодости".