Пугающе точное предсказание будущего найдено в письме из прошлого века (фото)

В коротком послании описано, как изменится наш мир

67-летний драпировщик Питер Бекертон из британского города Питерборо нашел в старом диване письмо из 1969 года с пугающе точными предсказаниями будущего. Автор этого сочинения – 11-летняя девочка, вероятно, написавшая его в качестве домашней работы 23 февраля 1969 года.

По словам Питера, девочка решила пофантазировать, как будет выглядеть ее жизнь и мир в будущем. Школьница написала, что через много лет у телефона появится экран и собеседника можно будет видеть. "Почти как в телевизоре", – отметила она.

Жена Бекертона по имени Роза ищет автора письма

Фото: SWNS

Кроме этого, она предположила, что телевизоры тоже изменятся: они превратятся из небольших коробок в большие экраны. "Переключать каналы можно будет не на панели устройства, а с помощью кнопок в подлокотнике кресла", – цитирует слова ребенка таблоид The Sun.

Британка предсказала, что дома станут умными, а двери будут открываться дистанционно, с помощью кнопок.

Любопытно, что в послании есть и несбывшиеся пророчества: девочка надеялась, что в будущем не будет привычной еды, а насытиться можно будет с помощью своеобразной жвачки, чтобы потом не мыть грязную посуду.

Фото: SWNS

Жена Бекертона по имени Роза решила опубликовать письмо в Сети в надежде найти автора послания.

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Напомним, ранее бутылку с загадочным посланием из позапрошлого века нашли в США.

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Кроме этого, во время ремонта в старой церкви бельгийского города Антверпен строители нашли послание из прошлого.