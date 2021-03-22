Работа на заводах и конкурсы красоты: все о Юле "Зайке", с которой целовался "Холостяк"

В третьем выпуске романтического реалити "Холостяк-11" произошел первый серьезный поцелуй на проекте. Михаил Заливако поцеловал Юлию "Зайку" Бельченко. Девушке уже пророчат победу в шоу и кольцо от "Холостяка".

Юля Бельченко / Фото: instagram.com/julz_seven

Как оказалось, Юля работала на заводах в Польше и участвовала в конкурсах красоты. Больше интересных фактов о девушке – в нашем материале.

Биография

Благодаря костюму зайца, в котором Юлия пришла на знакомство с Михаилом, девушка получила прозвище Зайка. Теперь она известна, как Юлия "Зайка" Бельченко.

Фото: кадр из видео

Юле 27 лет, и она из Киева. Известно, что отца девушки нет в живых, мать – учительница младших классов.

Юлия окончила КНУ им. Тараса Шевченко по специальности "туризм". Затем получила степень магистра в Высшей школе социальных и естественных наук им. Винсента Поля в Люблине (Польша).

Фото: instagram.com/julz_seven

"Всю жизнь я знала – если я сама чего-то не буду добиваться, никто мне не поможет", – говорит девушка.

Чтобы оплачивать свои счета за жилье и питание в Польше, она пошла работать. Самой сложной работой в Польше Юля считает тот период, когда она была кассиром в супермаркете. Девушка толком не знала польский, а из-за технических трудностей была медлительной, чем раздражала покупателей.

Также Юля трудилась и на заводе по изготовлению пластиковых деталей, а также работала на фабриках, где фасовала чай и сиропы.

"Стояла по две смены – это 16 часов. Напоминало шоу "Последний герой", – вспоминает Юля.

Сейчас Юлия живет в Украине, работает SMM-менеджером и занимается графическим дизайном.

Конкурсы красоты

Благодаря своей эффектной внешности Юля победила в студенческом конкурсе красоты в Люблине.

Фото: instagram.com/julz_seven

И это не единственный конкурс красоты, в котором принимала участие Юля. В 2019 году она стала финалисткой "Мисс Киев", а также прошла в финал конкурса "Мисс Украина-Вселенная".

Поцелуй

Первый страстный поцелуй (как и первое личное свидание) на проекте у "Холостяка" произошел именно с Юлей. Девушка уже успела поделиться своими эмоциями по этому поводу в Instagram.

"Я сидела рядом с тобой на диване и всеми фибрами души посылала "целовательные" сигналы. Видела чертиков в твоих глазах. Неужели ты издеваешься надо мной или все эти женские штучки не работают? Ну, целуй меня, я же тебе намекаю! И вдруг твои губы коснулись моих. Дыхание перехватило. Приятное тепло поселилось в моей душе. Вот какие они, эти бабочки в животе...". – написала Юлия.

Кажется, теперь девушка стала фавориткой не только самого Михаила, но и многих зрителей, которые в комментариях к ее публикациям желают девушке победы.

Ранее мы сообщали, кто покинул проект "Холостяк-11" в третьем выпуске.