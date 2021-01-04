Девушки с нестандартными носами запустили челлендж (фото)

Многим людям очень сложно полюбить себя из-за нереалистичных стандартов красоты, которые навязывают нам звезды шоу-бизнеса и популярные Instagram-блогеры с отредактированными в Photoshop снимками.
Нельзя отрицать, что различные модификации тела сейчас являются обсуждаемой темой в СМИ. Телеведущие вместе со знаменитостями на ток-шоу постоянно рассказывают о новых косметических инъекциях, различных чудо-процедурах и пластических операциях.
Однако в моде остается естественная красота. Это подтверждает и статистика. Например, количество американцев, которым делали пластику носа, с 2000 года упало на 43%.
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Активизировалась дискуссия и в социальных сетях. Пользователи Facebook, Instagram и Twitter регулярно устраивают флешмобы, чтобы поддержать девушек и парней с "натуральной внешностью". Одним из таких стал челлендж, запущенный пользовательницей Twitter с ником @mooninfirst.
"Если у тебя такой нос, я уже влюблена. Даже не нужно ничего говорить", – написала она.
Другие девушки поддержали эту идею и публикуют под постом фотографии своих "нестандартных профилей".
1. "Греческий нос"
2. В стильном образе
3. Неформалка
4. В зеркале
5. С пирсингом
6. На свадьбе
7. В сочетании с необычной прической
8. В размышлениях
9. С оригинальным макияжем
10. Селфи
11. В косынке
12. ЛГБТ-активистка
Напомним, ранее мы рассказывали о парне, который делал селфи каждый день в течение 10 лет: как сильно изменилась его внешность.
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