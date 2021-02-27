Radiohead и ажиотаж среди украинцев: 3 мнения про первый за 8 лет альбом Земфиры

В ночь на 26 февраля Земфира, которая выпустила клип с Ренатой Литвиновой, разбудила интернет-сообщество, заставив говорить о себе вот уже больше суток. Все хорошо, просто артистка выпустила первый за восемь лет музыкальный альбом!

Он получил знаковое название "Бордерлайн" (borderline – "пограничный" – Ред.), став седьмым полноформатным студийным альбомом легендарной Земфиры.

Здесь певица собрала 12 абсолютно разных по настроению композиций: "Таблетки", "Ок", "Этим летом", "Пальто", "Камон", "Том", "Жди меня", "Абьюз", "Остин", "Мама", "Крым" и "Снег идет".

А мы собрали мнения о ее новых треках.

Нателла Крапивина, продюсер певицы Светланы Лободы

Нателла Крапивина – одна из немногих в мире шоу-бизнеса, кто более-менее развернуто и открыто выразил свое мнение по поводу "Бордерлайна", назвав его выпуск "событием в мире музыки".

"Так вот, мое скромное мнение: великий музыкант остается великим, даже когда перестает писать великие песни. Но музыка без любви – как человек без воздуха. Задыхается. И мир, возможно, у**ищный, тут сложно возразить автору, но все-таки у него есть маленький, но шанс. Но, из хорошего, если вам вдруг показалось, что дела у вас хуже некуда, смело включайте эту пластинку. И поймете, что "хуже" всегда есть "куда", – пишет Нателла в Instagram.

Светлана Лобода и Нателла Крапивина / Фото: instagram.com/natellakrapivina

Крапивина также добавила, что музыки много не бывает и она "должна быть разной". На ее пост сразу же отреагировали сотни подписчиков, написав язвительные комментарии про подопечную Нателлы – Светлану Лободу и ее песни.

"Ну конечно! Чай не Лобода", "Нателла, Вы, конечно, забавная. То ваша Лобода Мадонну опередила , а Мадонна с нее копирует, то Земфира альбом так себе сделала", – пишут в комментариях.

Скриншот: Instagram

Даниил Панимаш, редактор онлайн-медиа "Слух"

Мы решили собрать реакцию украинских экспертов в сфере культуры и музыки. К примеру, вот что пишет в Facebook про альбом Земфиры редактор издания о музыке "Слух" Даниил Панимаш:

"Новый альбом Земфиры попадает в нерв мира, впавшего в одиночество и сходящего с ума в изоляции, когда безумие порождает безумие и еще большее одиночество с робкой надеждой на еще одну встречу с тем, кто дорог, и возможность что-то исправить. Никаких сантиментов относительно прошлых заслуг певицы, отключенный ум и голая эмоциональность, сильно, трогательно, очень отчаянно и очень резонирует".

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Земфира / Фото: instagram.com/zemfiralive

В комментариях Даниил отметил, что в некоторых песнях прослеживается влияние стиль рок-музыкантов.

"Музыкальных референсов в альбоме действительно очень много и все они легко считываются, тут и Дельфин в "Ок" и "Остине", и The Beatles в "Пальто", и Radiohead в "Томе", но это и не плохо", – пишет Панимаш.

Скриншот: Facebook

Алексей Бондаренко, редактор LiRoom

"Земфира – русскоязычный Radiohead" – так описал певицу украинский журналист, редактор музыкального издания LiRoom Алексей Бондаренко, который устроил дискуссию о том, почему Земфира, будучи российской певицей, вызвала такой ажиотаж среди украинского сегмента Facebook (да и других соцсетей).

"Земфира была (и, наверное, остается) русскоязычным Radiohead. Такая же вечно непонятая, с сильным акцентом на аранжировки, депрессивным флером и "альтернативностью", заложенной в ДНК. Если все это упростить до понятных медиумов — главная общность между Земфирой и Radiohead в том, что слушать их всегда было круто. Это та самая музыка "со смыслом" для миллениалов-хипстеров, как The Smiths в 500 дней лета", – пишет Алексей.

Земфира / Фото: facebook.com/zemfiraramazanova

И действительно, украинцы продолжают обсуждать и слушать Земфиру, которая, к примеру, в 2016 году на своем концерте в Литве в грубой форме попросила зрителей, державших украинский флаг, убрать его.

"Интерес к Земфире — это следствие мощной информационной инерции, которую мы отчаянно пытаемся преодолеть уже семь лет. Это вызов для украинских артистов, которые с 2014 года не смогли создать достойного конкурента в нише нестыдного альтернативного поп-рока. И это вызов для украинской аудитории, которая все еще не нашла достойных кумиров на англоязычном рынке и продолжает оглядываться на более доступный для понимания русскоязычный", – пишет Алексей.

И как бонус – это мнение близкой подруги Земфиры, актрисы Ренаты Литвиновой, которая назвала альбом Земфиры "гениальным" и усомнилась в том, что артистка когда-либо напишет что-то лучше.

"Сегодня – я прослушала новый альбом Земфиры – и у меня для вас есть две новости – одна плохая и одна хорошая. Это гениальный альбом. И я не знаю, напишет ли она что-либо лучшее!" – написала Литвинова в Instagram.

Скриншот: Instagram

Напомним, Земфира переболела COVID-19.