Рассыпать соль и есть с ножа: что будет, если не следовать народным приметам

Развенчиваем мифы о приметах, которые знакомы нам с детства

Кто-то вечером не выносит мусор, кто-то боится черной кошки, перебежавшей дорогу. Социологи говорят: более трети украинцев верят в приметы.

Что будет, если целый месяц пренебрегать самыми популярными предрассудками? Можно ли таким образом навлечь на себя беду – смотрите в сюжете.

Людмила Гаврилюк, Юрий Хоменко, новости "Сегодня", телеканал "Украина" Видео: Сегодня

"Мы часто, начиная даже со своего детского возраста, повторяем эти все приметы, которые нам внушают. И это входит в привычку... от этой привычки мы часто не отказываемся", – говорит нейробиолог Виктор Крамаренко.

Кто-то плюет вслед кошке, которая ненароком перешла дорогу, другие же вечером не выносят мусор, чтобы не навлечь на себя беду, а о разбитом зеркале, которое предвещает семь лет неудач или даже смерть, даже и говорить не стоит.

Реклама

Читайте также: Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога

"Как правило, это происходит с людьми, у которых повышена тревожность. Я бы сказала, такие люди неврастеники. Иллюзия понимания контроля дает нам успокоение", – утверждает психолог Татьяна Сказкина.

Оказывается, все работает настолько, насколько мы в это верим, и мы в некотором роде материализуем свои мысли. Веря в приметы, мы бессознательно программируем и планируем. Поэтому верить в это или нет – дело каждого. Главное, чтобы ничего не мешало наслаждаться полноценной жизнью.

Ранее мы рассказывали, как менялись события каждые 12 лет и чего ждать в 2021 году.