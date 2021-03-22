Гайд по джину: каким бывает, из чего делают и как правильно пить

И почему его продавали сначала в аптеках

Джин – один из самых популярных напитков в мире, он служит основой многих коктейлей, а некоторые его употребляют "чистым". Но большинство не в курсе, откуда он берет свои корни и как вообще его пить. Мы решили рассказать вам о самом важном:каким бывает джин, почему он "пришел" не из Англии и какие ягоды – изюминка напитка. Гарантируем: в следующий раз вы будете рассказывать бармену интересные факты о джине, а не он вам.

Кто креатор джина

Изобретателем джина называют голландского врача Франциска Сильвиуса – профессора Лейденского университета. Но его идея напитка была не для вечеринок или отдыха, а для защиты от чумы. И найти этот алкоголь можно было исключительно в аптеках под названием Juniperus. Так как в то время джин был панацеей от болезни с антисептическим действием.

Затем джин заинтересовал нидерландцев, как напиток для удовольствия, а британцы подхватили тенденцию за ними во время Тридцатилетней войны. Поэтому не верьте в миф, что напиток "пришел" с Англии.

Как и из чего делают джин

Джин изготавливают на основе зернового спирта (дистиллированного), который разбавляют водой, добавляя ягоды можжевельника и другие растительные компоненты для запаха. Ягоды можжевельника настаиваются год после сбора с целью увеличения концентрации запаха.

Ягоды можжевельника / Фото: 7ogorod.ru

Согласно закону, если в напитке нет можжевельника, то его нельзя называть "джином". Но производители используют и другие ингредиенты, чтобы разбавить запах можжевельника. Например, специи, пряности или травы. В результате во время питья джина вы чувствуете сосновый аромат, который делает его уникальным.

Как выбрать джин

В качественном джине по стандартам 37,5 оборотов и не меньше. Также есть несколько видов напитка, которые зависят от специфики производства и вкуса. Выберите один учитывая ваши предпочтения и перестаньте думать, что весь джин – это и есть 1 вид. Так вам будет легче сориентироваться в супермаркете.

Самый популярный – London Dry Gin.

Спойлер: назван не из-за места изготовления, а через способ перегонки. На вкус он сухой, потому что сахара в нем нет, также отсутствуют красители и искусственные ароматизаторы. Среди популярных брендов сухого – Tanqueray и Gordon's. Вы его оцените, если любите сильный характер джина, местами даже слишком выраженный и с ощутимым послевкусием. И главное – London Dry Gin называют королем джинов с высоким качеством.

Tanqueray джин / Фото: behance

Plymouth Gin

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Плимутский джин производят только в одном городке Англии – Плимут. Соответственно, у него только один локальный производитель. На вкус он с землянистыми нотами и легкой соленостью, а если сравнить с London Dry, то в Plymouth меньший акцент на можжевельнике. Этот вид джина используют за основу в коктейлях, но также рекомендуют попробовать пить со льдом, добавив лимон.

Jenever

Он слаще, от London Dry и его считают традиционным напитком бельгийцев и голландцев. Имеет зерновой запах и на вид янтарного оттенка, потому что иногда выдерживают в дубовых бочках. Крепость Jenever колеблется максимум до 48%. Его вкусовые сочетания идеально подходят для Old Fashioned, или иного коктейля, который содержит сладкий вермут.

Old Tom



Этот джин слаще лондонской сухой версии за счет сахара в составе, соответственно – калорийнее. Если сравнить с голландским Jenever, то по вкусу они похожи, но Old Tom легче – не такой сухой. Попробовав его, вы почувствуете цитрусовые ноты. И его любят новички, так как у него не резкий характер.

Yellow Gin

Любители джина знают, что этот вид – редкость. Его изюминка среди других в выдержке – "ожидает" он в бочках из-под хереса. Имеет янтарную окраску, которая актуализируется во время выдержки.

Одни из самых популярных на рынке джины – это Bombay Sapphire, Gordon's, который является потенциальным любимцем королевы Елизаветы II, Tanqueray, Beefeater и Hendrick's. Обратите внимание на эти лейблы, когда будуте выбирать джин на выходные.

Как пить джин

За счет высокого градуса джин используют в качестве аперитива, чтобы нагулять аппетит. И пьют его из стакана с грубым дном, который желательно охладить, чтобы низкая температура напитка держалась дольше.

По закускам: пейте джин с сыром, мясом, рыбой, оливками и маринованным луком. Если любите фрукты, выбирайте цитрусовые и желательно старайтесь обходить сладости.

Для тех, кто захочет пить джин "чистым": знайте – его не запивают и пьют залпом. Позаботьтесь также о температуре 4-6 °, так как напиток в теплом формате не раскроет вкус.

Для тех, кто не бармен в душе: можно совместить джин с классическим тоником, или колой. Некоторые выбирают минералку или фреши из фруктов. Смешивайте джин с одной из перечисленных жидкостей в соотношении 1: 2 и не забудьте про лед.

А если вы за коктейльные истории, то джин найдете не только в классическом "Джин-тонике", но и в "Джин-мартини", "Негрони", "Гимлет" и других коктейлях. Словом, бармены частенько любят юзать джин за основу.

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