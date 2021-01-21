Разгрузочные дни: должны ли они быть и какими

Да, до весны, когда нужно будет снимать верхнюю одежду и стараться скрыть лишние килограммы, осталось много времени. Но ведь и избавиться от лишнего веса получается не так быстро, правда? Поэтому начинаем настраиваться, а еще лучше – начинать стройнеть – сейчас. Можно ввести в рацион детокс-супы и детокс-напитки, чередуя это со спортом, а можно устраивать себе разгрузочные дни. Нутрициолог Яна Легеза подробно рассказала о вариантах "разгрузки" и дала важные рекомендации.
"Начну с того, что "разгрузку" можно делать 1 раз в неделю. Можно и пару дней, но не больше, потому что потом пойдет набор веса после сильно сниженного калоража. Суточный рацион в разгрузочные дни не должен превышать 1000 калорий. Ужин желательно закончить до 19-00. Пить 1,5 литра воды. Разгрузочные дни практиковать в свободное от работы время".
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Натуральный йогурт, домашний
Этот вариант самый "голодный". На сутки нужно 1,5 литра йогурта. Его нужно разделить на несколько приемов пищи. Пить каждые два часа. Лучше устраивать разгрузочный день на домашнем йогурте в свободные от работы дни.
Гречка
Гречка богата полезными витаминами и пищевыми волокнами. Они улучшают работу ЖКТ и запускают обменные процессы в организме. Необходимо залить на ночь кипятком 250 граммов гречки. Это количество следует разделить на равные части и есть в течение дня через равные промежутки времени. Добавьте к рациону 3 зеленых яблока. Их необходимо употреблять в качестве перекуса между приемами пищи.
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Грейпфрут
Этот цитрусовый настоящий "двигатель" жиросжигательных процессов. На завтрак можно съесть четверть грейпфрута, половинку яблока и выпить чашку зеленого чая. Второй завтрак – это салат из овощей и фруктов (белокочанная капуста, морковь, яблоко), заправленный чайной ложкой оливкового масла. На обед – 100 граммов коричневого риса и кусочек куриной грудки без кожи. Полдник – четверть грейпфрута, половина киви. Ужин – 300 мл натурального йогурта. Такую разгрузку можно проводить от 3 до 5 дней подряд.
Рис
Рис помогает вывести из организма лишнюю жидкость и соли. Лучше неочищенный рис, в нем больше витаминов, минералов и других полезных веществ. На сутки отварите 400 граммов бурого риса и разделите на несколько приемов пищи. Есть нужно через равные промежутки времени. Пить можно зеленый чай без сахара.
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Яблоки
2 кг яблок разделить на 6 приемов пищи в течение дня. Но не свежих. Так как может начаться усиленная перистальтика кишечника и газообразование. Лучше их запечь без сахара. Такой день на яблоках может быть только один. В перерывах между приемами яблок нужно пить чистую воду и зеленый чай.
Зеленые овощи и фрукты
Отличный вариант разгрузочного дня – зеленые овощи и фрукты целый день в отварном или свежем виде (брокколи, цуккини, яблоки, сельдерей, зелень, авокадо).
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Углеводно-белковый разгрузочный день
Этот разгрузочный день самый щадящий. Вас не будет преследовать чувство голода. Вам нужно чередовать углеводные и белковые приемы пищи: утро – гречка, перекус грейпфрут, обед – мясо или рыба – 100-150 г, зеленый чай, кофе. Перекус – 0,5 авокадо на рисовый хлебец. Ужин – 2 яйца в любом виде, чай из ромашки.
И самое главное: перед тем, как начать практиковать разгрузочные дни, нужна обязательная консультация с диетологом, под каждый организм и состояние здоровья.
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