Как скрасить локдаунские будни: 7 смелых решений не дать себе скучать

Ну что, локдаун №2 в нашей стране наступил. Целых 17 дней, начиная с 8 января, для нас будут закрыты культурно-развлекательные заведения, в кафе и бары тоже не зайти. Но – такая практика для нас не впервые (вспомним весенний локдаун, он был гораздо длиннее и жестче), поэтому к очередной "жизни взаперти" мы как бы подготовлены. Ну и карантин, и практика это показывает, открыл в людях хорошо припрятанный потенциал в плане придумки интереснейших развлечений. Развлечений в одиночестве, развлечений с родителями, со своей второй половинкой и в компании друзей.

Нет-нет, мы не будем говорить о чтении книг, которые давно хотели прочесть, о бесконечных просмотрах сериалов и уже тем более о генеральной уборке квартиры и медитациях – это и так понятно. Предлагаем несколько интереснейших занятий на карантине, которые скрасят локдаунские будни.

Перед этим договоримся: истории про вечеринки по зуму не будет. Все и так научились это делать превосходно. Кстати, сложно представить, сколько клавиатур пострадало во время таких возлияний.

Пой, как я, пой лучше меня

И не обязательно под караоке. Вспомните, как часто в компаниях, когда настает время песен, тоже хочется спеть. Но – или сегодня не в голосе, или, будем откровенны, его просто нет. Обидно? Да. Порой стыдно, что не попадаете в ноты? Есть такое. Тем более, когда алкоголя недостаточно. Так вот: карантин, если вы проводите его в одиночестве, дает возможность потренироваться. Включайте любимую песню, пойте, записывайте свой голос, слушайте, исправляйте вокальные промахи. Да и уроки вокала в интернете тоже можно найти – там и голос поставят, и дышать правильно во время пения научат. А вот специалисты утверждают – вокал становится лучше, если поете от души и в прекрасном настроении.

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Подковываем эрудицию, расширяем кругозор

С чьей помощью? Правильно – с помощью наших любимых родителей. Им, кстати, тоже не просто сидеть взаперти, как это странно не звучало бы. Оставим в покое всевозможные пазлы и настольные игры и будем тренировать интеллект. Начинайте с упрощенного варианта. Например, можно поиграть "В города". Это когда все члены семьи садятся в круг, и кто-то называет город, другой человек должен назвать населенный пункт на последнюю букву предыдущего города.

Теперь небольшой стимул. Ну вот представьте: ваш священный долг в доме – мыть посуду. На карантине ее приходится мыть вдвое больше, кстати. Вот и пусть этот "трофей" достанется тому, кто слаб в географии и, соответственно, проиграет. То есть появляется стимул подучить названия городов, чтобы с огромнейшим удовольствием видеть, как ваш родитель отправляется на кухню мыть послеобеденные тарелки. Еще один плюс – зарядка для мозгов, она очень нужна на карантине.

Да и вообще, присмотритесь к своим родителям. Возможно, есть шанс вовлечь их в более подвижные игры. Например, твистер. От скуки они могут пойти даже на это.

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Игра на гране, или как максимально сблизиться со второй половинкой

Индустрия настольных игр не стоит на месте. Иногда выходит из рамок приличного. Мы об играх 18+. В них порой и с друзьями соглашается поиграть не каждый. Так вот, если ваши отношения зародились незадолго до карантинов, или вам повезло, и вы обрели личное счастье во время локдауна – купите такую игру. Она, конечно, не для людей пуританских взглядов. Но ломать себя нужно. И не потому, чтобы разнообразить свою интимную жизнь, а потому, что со своим партнером сближаться надо. А этот аспект важен для пары. Да и стоять на одном месте в этом плане – уже давно не модно.

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Флешмобы: веселые, смелые, порой возмутительные

Это можно практиковать в кругу друзей. В кругу близких друзей. Первый флешмоб "Чем пахнет?". Не спешите улыбаться, это сейчас топовый вопрос. Рассказываем принцип флешмоба. Вы встречаете друзей у себя дома, конечно, приготовили закуски. Так вот, когда они переступят порог, попросите их завязать глаза и поднесите какую-нибудь еду к их носу. Если тестируемый определяет верно, то есть вероятность, у него ковида нет. Веселиться можно спокойно. И будьте готовы, что ваши друзья, когда вы придете к ним в гости, проведут такой же тест.

Еще один флешмоб-развлечение носит интересное название "Чабби банни". Этот набор букв нужно произносить, когда во рту у вас много зефира. Те, кто практиковал все это, уверяют – смешно очень. Так что запаситесь зефиром, маршмеллоу – и вперед.

Флешмоб на злобу дня, с лимоном. Нет, съедать лимон (весь) наперегонки – это в прошлом. Сейчас модно играть так: есть лимон и рассказывать что-то с очень серьезным видом. Во-первых, получите немного витамина С, во-вторых, этот флешмоб правда веселый. Придумайте символический приз для победителя. И, возможно, утешительный для проигравшего.

Конечно, желательно это все записывать на видео для теплых воспоминаний.

Это всего лишь несколько возможных вариантов для того, чтобы как-то скрасить локдаун. Фантазируем, экспериментируем, помним, карантин – это не навсегда.