Рецепт на 8 Марта: салат из копченой курицы, помидоров и сыра

Салат по этому рецепту к 8 Марта получается легким, свежим и очень вкусным. Вы можете поджарить гренки и шампиньоны заранее, чтобы ускорить процесс приготовления перед подачей.
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Салат с копченой курицей
Ингредиенты:
- салатный микс
- рукола
- свежие помидоры – 1-2 шт.
- шампиньоны – 300 г
- твердый сыр – 100 г
- копченое куриное филе – 100 г
- красный сладкий лук
- майонез
- треть батона или багета
- 1-2 дольки чеснока
- растительное масло
Рецепт приготовления:
- Батон режем кубиками. На сковороде обжариваем зубчики чеснока до появления аромата, выбрасываем. Обжариваем в чесночном масле гренки.
- Шампиньоны моем, режем пластинками и обжариваем на сковороде с растительным маслом, немного посолив в конце.
- Зелень замачиваем на полчаса в холодной воде, обсушиваем и рвем руками. Выкладываем на две порционные тарелки.
- Рисуем сверху сетку из майонеза, затем выкладываем грибы и нарезанные кубиками помидоры. Снова рисуем сетку из майонеза, трем сыр, выкладываем порезанное филе. В конце посыпаем салат тонко нарезанным красным луком.
Совет: красный лук в рецепте можно заменить зеленым.
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Напомним, ранее мы делали подборку салатов к 8 Марта, чтобы было торжественно и без вреда для фигуры.