Версія українською
$ 27,76
33,41

Рецепт праздничного салата "Тюльпаны" на 8 Марта

7 марта, 17:41

Ирина Маслова

Если вы не знаете, как украсить праздничный стол, обязательно приготовьте это блюдо

Салат на 8 Марта "Тюльпаны" смотрится очень нарядно и понравится всем гостям. Он готовится из помидоров, сыра и яиц. Только не забудьте, что все продукты должны быть нарезаны очень мелко, чтобы было удобно начинять хрупкий "цветок".

Если вы еще в поисках оригинальных подарков к 8 Марта, заходите на наш весенний календарь к праздникам. Собрали для вас много нетипичных презентов.

Как подобрать томаты для салата

Помидоры для приготовления салата желательно покупать небольшого размера, плотные и упругие. Идеально подходят томаты сорта сливка – это плоды продолговатой формы, часто с заострением с одного конца.

Салат "Тюльпаны" к 8 Марта

Салат на 8 Марта в виде тюльпанов / Фото: Depositphotos

Время приготовления:

Реклама

Калорийность:

Ингредиенты:

Способ приготовления:

  1. Сперва подготовьте помидоры. Сделайте на помидоре крестообразный надрез, чайной ложкой аккуратно достаньте всю мякоть помидора.
  2. Приготовьте начинку для помидоров – для этого смешайте мелко нарезанные отваренные яйца, тертый сыр, измельченный чеснок и майонез.
  3. Получившейся начинкой нафаршируйте помидоры. Маленьким ножом сделайте аккуратные дырочки с той стороны помидоров, которая не надрезана.
  4. В получившуюся дырочку вставьте перо зеленого лука.

Как и с чем подавать

Выложите получившиеся "тюльпанчики" на красивое блюдо. Стебли зеленого лука можно обвязать, чтобы получить большее сходство с букетом.

К слову, видеоблогер-пенсионер Дед Панч выпустил новую серию своего ютуб-шоу, где вместе с молодежью обсудил 8 Марта. Праздник ли это или "день сексизма"?

Напомним, ранее мы делились рецептами легких салатов на 8 Марта. "Сегодня" также рассказывали, что приготовить на 8 Марта маме.

Новости на эту же тему:

Разрушаем мифы о похмелье: алкоголь можно смешивать, а пить пиво утром – нет (актуально к 8 Марта) Рецепт на 8 Марта: салат из копченой курицы, помидоров и сыра Стихи на 8 Марта: короткие и оригинальные смс 8 Марта по-советски: что ели и как отмечали 101 роза на 15 минут! Мы нашли букет в аренду для селфи за 1000 гривен
8 Марта тюльпаны салат рецепт закуска

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Срочное известие из «Ощадбанка»: это стоит знать каждому
У Раді розповіли, як відбуватиметься скасування літнього часу
Уйти из жизни ему «помогли». Гвоздева не стала молчать