Регина Тодоренко остригла свои длинные волосы и сняла об этом видео

Телеведущая Регина Тодоренко, которая растрогала родителей до слез подарком, кардинально сменила прическу! Звезда сама состригла себе 30 сантиметров волос и сняла это на камеру.

Регина призналась, что в последний раз она кардинально меняла стрижку 23 года назад, когда ей было всего семь лет – тогда будущая звезда боролась со вшами. Сейчас Регина находится в Дубае, где и решилась на перемены.

"Для меня было важно самой сделать этот шаг. Кто-то позволяет себе меняться каждый месяц, а я иногда после подстригания кончиков плакала в туалете, а один раз у меня даже случилась истерика, когда мастер убрал не два сантиметра, а пять", – призналась Регина.

Ведущая пообещала поклонникам, что результат похода в парикмахерскую она покажет чуть позже.

Регина Тодоренко / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Напомним, в Одессе у Регины Тодоренко диагностировали неизлечимую болезнь.