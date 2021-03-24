Регина Тодоренко растрогала родителей до слез дорогим подарком

Этот визит в родную Одессу телеведущая Регина Тодоренко запомнит навсегда. Спустя много лет они вместе с братом осуществили давнюю мечту своих родителей – купили автомобиль. Об этом телеведущая рассказала у себя в Instagram, а также показала реакцию родителей на такой подарок.

Изначально родители Регины не знали куда они едут. Регина посадила маму и папу в машину и попросила надеть черные маски на глаз. Родители предположили, что дочь с сыном везут их в ресторан.

Вскоре семья приехала в автомобильный салон. Регина подвела родителей к новому Volkswagen Tiguan, который украсили красным бантом и сняла с глаз мамы и папы маски. "Это вам! Автомобиль!" — закричала радостная Тодоренко.

Папа Регины был очень тронут таким сюрпризом и на его глазах выступили слезы радости.

"Моя мечта сбылась! Мы с братом сделали это! Я давно хотела подарить родителям комфортный автомобиль, но был ряд причин, по которым мы не могли осуществить это желание", – написала телеведущая в Instagram.

Также она поделилась историей, что 12 лет назад папа Регины продал свой автомобиль Ниву для того, чтобы дочь смогла купить себе машину.

"Себе автомобиль я купила только через лет семь, а вот теперь очень хочу подарить маме с папой", – написала артистка.

Ранее мы рассказывали, что в Одессе у Регины Тодоренко диагностировали неизлечимую болезнь.