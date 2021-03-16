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Регина Тодоренко впервые за долгое время приехала из Москвы в родную Одессу: видео

16 марта, 18:55

Анна Пономаренко

Артистка уже несколько лет живет и работает в России

Телеведущая Регина Тодоренко, видео которой раскритиковала за пошлость, родилась в Одессе, но вот уже несколько лет она живет и работает в России. Сейчас Регина вместе со своим сыном Михаилом вернулась домой, чтобы навестить родителей.

В Instastories Тодоренко опубликовала несколько видеороликов и показала район Одессы, где она родилась и выросла. Также ведущая продемонстрировала свою школу. Регина запечатлела момент прогулки вместе со своими родителями и сыном.

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Регина Тодоренко в Одессе Видео: instagram.com/reginatodorenko

Ранее Регина Тодоренко призналась, что у нее с мужем Владом Топаловым возникали ссоры из-за ребенка. Регина откровенно рассказала о том, что у них с Владом еще год назад не совпадали взгляды на воспитания сына. Из-за этого пара нередко ссорилась.

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Регина Тодоренко

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