3 ресторана мира, которые все хотят посетить: рассказываем, что в них особенного

Нашли для вас три оригинальных заведения, концепция и виды которых поражают! Что нас удивило в Louis Vuitton, почему заведение на 122 этаже потенциально могло бы попасть в рубрику самого дорогого и где можно поужинать под водой – узнайте прямо сейчас.
Подводный ресторан на Мальдивах
Нашли для вас самый большой в мире подводный ресторан на Мальдивах! От него сердце на свидании будет биться быстрее, а дышать вы перестанете вообще. Не из-за высокого прайса, а за счет невероятной локации. И это – 5.8 Undersea Restaurant, настоящий "подводный ресторан".
Здесь море становится вашим персональным гидом новых впечатлений, а рыбы наблюдают за вами в течение ужина. Ибо вы на глубине 5,8 метра под водой.
Кстати, ужин на одного здесь стоит 16 700 гривен. Готовит его шеф, который имеет две звезды "Мишлен", но учитывайте – порции маленькие (цена за 6 блюд сразу, без напитков). И сюда идут за эмоциями, но точно не наедаться.
Словом, если придете сюда, то готовьтесь сделать сотни фото. Потому что эту красоту хотят сфотографировать все.
Французский Louis Vuitton в Японии
Известный бренд открыл свой первый ресторан Sugalabo V и кафе Le Café V в Осаке. Эти места за короткое время стали культовыми (от 1 февраля), потому что ценители Louis Vuitton сложно пройти мимо. Все хотят попробовать бренд на вкус, заведения которого расположены в шедевральном здание.
А все из-за концепции заведений, которая перекликается с дорогим шиком бренда и это ощутимо.
Le Café V разместили на четвертом этаже магазина, там есть терраса и коктейльный бар. А еще свободный вход, без бронирования!
И, конечно, поклонники Louis Vuitton после шоппинга любят здесь проводить время с напитками.
А ресторан Sugalabo V можно посетить только на ужин, где концепцию блюд придумал (как и для кафе) известный шеф-повар Йосуке Суга. Кулинарный профессионал владеющей одноименным рестораном в Осаке, куда почти невозможно забронировать столик (потому что локация заняла 47 место в списке лучших ресторанов мира).
По идее дизайнеров Sugalabo V визуально должен напоминать корабль. Как и есть в действительности! Но не всем удается почувствовать дизайнерский замысел Sugalabo V, потому что здесь обслуживают только определенное количество гостей, которые перед ужином забронировали стол. Кстати, об ужине – дегустационная порция на одного стартует ориентировочно от 7 700 гривен.
Поэтому если вы хотите ужинать с посуды LV и почувствовать себя особенным, то вам в Осаку! Но готовьте кругленькую сумму.
At.Mosphere в Бурж-Халиф
Ресторан расположен на 122 этаже самого высокого здания в мире – Бурж-Халиф. Туристы сюда приходят, потому что знают, что обед с видом на Дубай здесь лучший в городе.
Вокруг панорамные окна, элегантный контингент, который дополняет дорогую атмосферу. Почему уверенно уточнили, что "элегантный"? Потому что действует дресс-код и в спортивной форме вам не пройти.
И, конечно, не обошлось без изысканной пищи, прайс которой также с формата "максимум", как и концепция локации.
Найдете фирменный золотой капучино с 24 каратными золотыми хлопьями, цена - 1217 гривен. Кстати, оно могло бы попасть в нашу подборку самого дорогого! Но можете выпить и обычное капучино за 335 гривен. Или выберите пищу, например пасту из морепродуктов за 1900 гривен.
После ланча на этой локации ваша фотопленка пополнится десятками фото, потому что эстетика здесь мотивирует запомнить момент.
Ранее мы рассказывали, какие алкогольные привычки у королевы Елизаветы II.
Новости на эту же тему:Куда поехать в Европу на 8 Марта: обзор интересных мест Отдых по мотивам сериала: 2 оригинальных идеи для поклонников "Хода королевы" и "Бриджертонов" Кафе и ресторанам разрешили работать дольше, но есть условие Выходные дни и праздники в марте 2021 года в Украине Выходные дни и праздники в феврале 2021 года в Украине