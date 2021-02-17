Ретроградные планеты-2021: точные даты и как они повлияют на нашу жизнь

Узнайте, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян

Время от времени планеты Солнечной системы начинают ретроградное движение. На самом деле они продолжают перемещаться вокруг Солнца по своим орбитам в установленном природой порядке, в котором веками ничего не меняется.

Но условному наблюдателю с Земли кажется, что они идут вспять. Именно этот эффект и называется ретроградностью планет, или ретроградным движением.

Календарь ретроградных планет / Фото: Unsplash

Ретроградность является иллюзией, которая возникает из-за разной скорости вращения небесных тел вокруг Солнца. Период ретроградности важен для астрологов, а в астрономии это обычное, ничем не примечательное явление.

Какие планеты ретроградны? Это так называемые личные планеты: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн, а также трансперсональные внешние планеты: Уран, Нептун и Плутон. Внешние ретроградные планеты оказывают влияние на мир в целом, а личные воздействуют на каждого человека индивидуально.

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Календарь ретроградных планет в 2021 году

Пик одновременного ретроградного движения наибольшего количества планет приходится на такие периоды:

20-22 июня – ретроградными будут четыре планеты: Меркурий, Плутон, Сатурн, Юпитер.

– ретроградными будут четыре планеты: Меркурий, Плутон, Сатурн, Юпитер. 25 июня – 6 октября – на смену ушедшему Меркурию придет Нептун, и ретроградных планет снова будет четыре: Нептун, Плутон, Сатурн, Юпитер.

– на смену ушедшему Меркурию придет Нептун, и ретроградных планет снова будет четыре: Нептун, Плутон, Сатурн, Юпитер. 27 сентября – 6 октября – вновь появится Меркурий, и число планет возрастет до пяти: Меркурий, Нептун, Плутон, Сатурн, Юпитер.

– вновь появится Меркурий, и число планет возрастет до пяти: Меркурий, Нептун, Плутон, Сатурн, Юпитер. 6-11 октября – Плутон станет директным, останутся четыре ретроградные планеты: Меркурий, Нептун, Сатурн, Юпитер.

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Ретроградный Меркурий-2021

В 2021 году Меркурий начал двигаться в обратном направлении с 30 января и завершит эту фазу 21 февраля. Следующие фазы ретроградного Меркурия:

с 29 мая по 22 июня;

с 27 сентября по 18 октября.

Меркурий считается покровителем торговли, транспорта, обучения, распространения информации. Поэтому в периоды ретроградного движения планеты могут наблюдаться сбои и торможения в этих сферах.

В период ретроградного Меркурия не стоит заключать договоры и совершать крупные сделки. Нежелательно регистрировать брак. Неудачным будет начало учебы. Покупку средств связи, гаджетов, компьютеров лучше отложить.

Зато ретроградный Меркурий поможет проанализировать принятые ранее решения и произошедшие события и выявить возможные ошибки. Благоприятными будут завершение старых дел, встреча с давними друзьями и знакомыми, окончание учебы.

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Ретроградный Плутон-2021

Плутон в 2021-м будет ретроградным почти полгода: с 27 апреля по 6 октября.

Плутон отвечает за управление народом, государственное устройство, а также материальный мир – крупные предприятия, финансовые учреждения.

Обратное движение Плутона может добавить политические распри и риски в экономику в малых и больших масштабах, спровоцировать государственные перевороты и трансформацию различных социальных структур.

Во время ретроградности Плутона не стоит участвовать в массовых мероприятиях и митингах. Полезно разобраться в своих убеждениях, переоценить поступки – как личные, так и социума в целом. Плутон – это планета трансформации, его энергия означает изменения на глубинном бессознательном уровне.

Ретроградный Сатурн-2021

Ретроградный ход Сатурна будет наблюдаться с 23 мая по 11 октября.

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Сатурн отвечает за порядок, трудолюбие, силу воли, преодоление трудностей. Так что в период его обратного движения все эти сферы будут ослаблены либо сведены на нет. Ретроградный Сатурн принесет трудности в работу юристов, преподавателей, политиков.

В период ретроградного Сатурна нежелательно вступать в дискуссии и споры, а также подписывать долгосрочные контракты, регистрировать предприятия, покупать недвижимость, переезжать, заключать браки.

Но это хороший период для благотворительных акций и организации любого вида помощи нуждающимся.

Ретроградный Юпитер-2021

Юпитер в 2021 году начнет обратный ход 20 июня и завершит 18 октября.

Области влияния Юпитера в нашей жизни – это образование, юриспруденция, философия, социальная сфера, благотворительность. Во время его ретрофазы в этих сферах процессы могут серьезно тормозиться, так что продвижение и реализация планов будет затруднена.

При ретроградном Юпитере у человека обостряется внутреннее чутье, поэтому легче почувствовать фальшь или обман со стороны окружающих. Появляется возможность переосмыслить свое мировоззрение и вовремя свернуть с неверного пути. Лучше всего в этот период завершить ранее прерванное дело, к примеру, вновь начать изучать иностранные языки, отправиться в поездку, восстановить отношения со старым другом.

Ретроградный Нептун-2021

Планета будет двигаться в обратном направлении в период с 25 июня по 1 декабря.

Нептун – это покровитель в любовных делах, вопросах веры, реализации творческих планов, а также в области иллюзий и самообмана.

Во время ретроградного Нептуна можно попытаться воплотить в жизнь самые смелые мечты, но при этом важно трезво рассчитывать свои силы. Полезными будут медитации, духовные практики для улучшения познания внутреннего мира.

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Ретроградный Уран-2021

Уран начнет свое ретроградное движение 20 октября 2021 года, а закончит 8 января 2022-го.

Под влиянием Урана обычно происходят неожиданные события, ломаются стереотипы, случаются внезапные озарения и находятся оригинальные решения старых проблем.

Ретроградный период Урана – это время смелых экспериментов, исследований и открытий. Хотя консервативным по характеру людям будет сложно приспособиться к новшествам в этот период.

В период ретроградного Урана может появиться новый взгляд на старые вещи. Это время можно использовать для серьезных перемен в своей жизни – смены работы, переезда, начала новых отношений или же разрыва прежних связей, которые стали тяготить.

Ретроградная Венера в 2021 году

Венера будет ретроградной с 19 декабря 2021 года по 29 января 2022-го.

Ей, как известно, подчиняются сферы любви, отношений, творчества, красоты.

Поэтому в период ретроградной Венеры лучше отказаться от попыток завести новый роман. Когда планета движется назад, также не стоит проводить пластические операции и косметические процедуры.

Время ретроградной Венеры можно использовать, чтобы провести переоценку любовных и родственных связей, исправить какие-то ошибки в этой сфере, а также безболезненно завершить отношения, которые себя исчерпали.

Ретроградность Марса-2021

Марс в 2021 году свое движение не меняет.

Марс – римский бог войны, конфликтов и любых проявлений агрессии. Так что в этой сфере 2021 год обещает быть относительно спокойным.

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