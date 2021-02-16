Рианна обнажила грудь и вызвала скандал из-за подвески в виде индуистского божества: фото

Певица Рианна, которая недавно разделась на камеру, вызвала большой скандал, опубликовав фото, на котором она позирует обнаженной, а на шее у нее висит подвеска в виде Ганеши, бога мудрости и благополучия в индуизме.

На фото Рианна в шортах от собственного бренда Savage x Fenty прикрывает грудь рукой, на ее руках и шее красуется множество украшений, в том числе и кулон в форме Ганеши, что очень обидело некоторых подписчиков Рианны.

Скриншот: Instagram Рианны

"Она носит кулон в виде бога из моей религии, – написала одна из подписчиц, которую поддержали сотни других поклонников Рианны.

Девушка также объяснила, что певица осквернила образ бога Ганеши и оскорбила ее чувства.

"Мы ожидали лучшего от тебя, Рианна", "Это культурна апроприация", "Неуважение к религии", – пишут остальные пользователи Сети.

Скриншот: Instagram Рианны

Ранее Рианна в полупрозрачном белье продемонстрировала свои формы.