Рианна в полупрозрачном белье продемонстрировала свои формы

Певица Рианна, которой приписывают роман с известным репером, уже готовится ко Дню святого Валентина. На своей страничке в Instagram она опубликовала кадры горячей фотосессии.
Новая коллекция белья бренда Savage X Fent, основательницей которого является Рианна, приурочена ко Дню влюбленных. На опубликованных снимках певица появилась в красном полупрозрачном комплекте с накладками в виде сердечек. Лук артистка дополнила перчатками и чулками из латекса.
Подписчики оценили фото. "Красавица", "Разбиваешь сердце", "Какая горячая", "Как жарко", – написали в Сети.
Напомним, недавно Рианна сняла видео с поклонником.
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