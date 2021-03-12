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Роберт Дауни-младший и Энн Хэтэуэй номинированы как "худшие актеры" на антипремию "Золотая Малина-2021"

12 марта, 17:41

Дарина Алексеева

А "Чудо-женщина: 1984" претендует на звание худшего сиквела года

На днях объявят главных претендентов на "Оскар" в этом году, а пока мы можем узнать, кто же номинирован на антипремию "Золотая малина-2021".

Ежегодно премия присуждает награды самым худшим фильмам года, а также режиссерам, сценаристам и актерам. Претендентов на эти "непрестижные" награды организаторы "Золотой малины" объявляют за день до оскаровских номинантов. Кстати, победителями "Золотой малины" становятся не какие-то малоизвестные актеры и фильмы, а очень даже именитые звезды и обсуждаемые киноленты известных режиссеров.

В этом году лидерами по количеству номинаций стали фильмы "365 дней" (польская вариация "50 оттенков серого") и "Удивительное приключение доктора Дулиттла" (с Робертом Дауни-младшим в главной роли).

Польский фильм "365 дней" лидирует на Netflix / Фото: Imdb.com

Так выглядит список номинантов на "Золотую малину-2021":

Худший фильм года

"Удивительное путешествие доктора Дулиттла" / Фото: kino-teatr.ru

Худший актер года

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Худшая актриса года

Кадр из фильма "Не та девушка" / Фото: Netflix

Худший режиссер года

Худший сценарист года

"Элегия Хиллбилли" / Фото: Netflix

Худший ремейк, сиквел или подделка

Ранее мы показали список победителей "Золотого глобуса-2021".

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