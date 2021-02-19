Родители покойной Фриске продают квартиру дочери. Покупатель всех удивит

Родители покойной Жанны Фриске, которые еще недавно хотели подарить свою долю квартиры внуку Платону на 18-летие, решили продать апартаменты дочери. А самое интересно, что предложили купить долю квартиры не кому-то постороннему, а бывшему мужу Фриске и отцу Платона Дмитрию Шепелеву, с которым ранее судились.

Как пишет издание StarHit родители Фриске предлагают бывшему возлюбленному дочери приобрести 2/3 квартиры за 21 миллион рублей. При этом отмечается, что кадастровая стоимость всей квартиры составляет около 24 миллионов рублей.

"Почему-то дедушка и бабушка больше не хотят ждать совершеннолетия внука, чтобы передать право пользования квартирой ему… А по факту предлагают 7-летнему Платону (законным представителем которого является отец) выкупить квадратные метры. Хотя сколько раз Владимир Борисович клялся, что для него с супругой это настоящая неприкосновенная святыня, поскольку напоминает о дочери", – рассказал источник из окружения Шепелева изданию StarHit.

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Дмитрий Шепелев с сыном / Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Напомним, что в элитных апартаментах площадью 90 квадратных метров после смерти Фриске никто не жил. 1/3 квартиры принадлежит маленькому сыну Платону, а остальные 2/3 – родителям Жанны.



Ранее отец Жанны Фриске пожелал Дмитрию Шепелеву смерти.