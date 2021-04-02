Родительская суббота 3 апреля 2021 года: история, значение, традиции, что нельзя делать

Завтра, 3 апреля, наступит очередная родительская суббота в 2021 году. Это второй поминальный день Великого поста-2021, который приходится на третью его седмицу. Каково значение, история и традиции Великопостной родительской субботы, узнайте в нашей статье.

Вторая родительская суббота Великого поста-2021: история поминальных дней

В православном календаре есть несколько родительских дней в году, когда верующие проводят особое поминовение умерших родственников. Предыдущий поминальный день был 27 марта, во вторую неделю поста.

Чаще всего такие дни приходятся на субботу, которая из дня земного покоя стала символом радостного покоя в Царствии Небесном. В переводе с греческого суббота означает "ходатайство", т.е. прошение у Господа милости для своих родственников.

Поминальная суббота называется родительской, потому что люди в молитве Богу прежде всего вспоминают самых близких – своих умерших родителей. Согласно церковному уставу в такие дни в храмах чествуется память святых и всех православных христиан, от века преставившихся.

Во время Великого поста, который длится семь седмиц, проводятся сокращенные церковные службы. А вот обычных ежедневных поминовений святая церковь не совершает. Чтобы умершие не лишились спасительной молитвы, следует совершать поминовения в субботы второй, третьей и четвертой недель Великого поста. В 2021 году поминальные родительские субботы выпадают на 27 марта, 3 и 10 апреля.

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Родительская поминальная суббота: значение и традиции

Православные христиане из любви к ближнему своему молятся за живых, а также за усопших, которые отошли в вечность. Ведь эти люди сами уже не могут молить за себя, а потому их дети и другие родственники просят Господа о прощении, спасении души и даровании им Царствия Небесного. Совершая молитвы, мы тем самым выражаем свою любовь, сострадание и милосердие. Как сказал Господь, блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.

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Традиционно в этот день верующие посещают храм, молятся, приносят продукты для поминания родственников, а также вписывают в записки имена усопших родственников, которые затем читаются на поминальной службе.

После церковной службы люди идут на кладбище, посещают могилы родных, а затем собираются дома за поминальным обедом.

В поминальный день нельзя ругаться, выяснять отношения, выполнять грязную работу или заниматься домашними делами. Считается, что стиркой и уборкой "замыливаются" глаза покойникам.

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