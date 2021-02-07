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Рок-дива, внучка Ющенко и известная певица: как прошел третий выпуск "Голосу країни 11"

7 февраля, 23:17

Анна Пономаренко

Узнайте все подробности третьего выпуска шоу

Прошел уже третий выпуск вокального проекта "Голос країни 11", в котором, как и в прошлом эпизоде, было немало сюрпризов.

На шоу пришли внучка бывшего президента Украины Виктора Ющенко – Доменика Ющенко, известная украинская певица Мила Нитич, солист группы Mountain Breeze Александр Биляк и много других ярких и самобытных участников.

Гордей Старух

Гордей – потомственный скульптор из Львова. Своими руками мужчина сделал лиру – музыкальный инструмент, с которым выступил на "Голосі країни". К нему повернулась Надежда Дорофеева.

Александр Беляк

Этот сезон "Голосу країни" не перестает удивлять. На шоу пришел солист группы Mountain Breeze Александр Беляк. Парень хочет начать сольную карьеру, поэтому и решил принять участие в проекте. Биляк развернул кресла всех четырех тренеров и пошел в команду к Дмитрию Монатику.

Тарас Осада

Тарас – бывший профессиональный спортсмен, однако еще одно его увлечение – пение. К сожалению, мужчине не удалось развернуть кресла тренеров.

Мила Нитич

Мила Нитич – украинская певица, которая ровно 10 лет назад принимала участие в самом первом сезоне "Голосу країни". Недавно Мила разорвала контракт со своим продюсером Владимиром Бебешко. Прекращение сотрудничества не прошло без ссор и недопониманий. Сейчас Мила готова начать все с чистого листа. К ней повернулись все четыре тренера, которые совсем не ожидали увидеть свою коллегу на сцене проекта. Мила выбрала команду Тины Кароль.

Александр Тесленко

Александр уже принимал участие в "Голосі країни". Парень тогда мечтал попасть в команду Тины Кароль, однако у нее не было мест. Он попал в команду Дана Балана, но покинул проект после этапа "баттлов". Мечта парня осуществилась – к нему повернулась Тина, и теперь Александр – часть проекта "Голос країни".

Анна Шерри

37-летняя Анна из Херсона – девушка рок-н-ролл. Она зажгла сцену проекта своим мощным рок-вокалом. К Шерри повернулись Тина Кароль и Олег Винник. Анна решила пойти в команду к Олегу Виннику.

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Евгения Фролова

Евгения с детства мечтала петь на большой сцене. Она солистка оркестра Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Девушке удалось повернуть все четыре кресла и решила пойти в команду Тины Кароль.

Сергей Нейчев

Сергей обязан певческой карьерой своем дедушке, который научил его петь. Сегодня же в память о нем парень исполнил песню "Чорнобривці". К Сергею развернулись Олег Винник, Дмитрий Монатик и Надежда Дорофеева. Парень выбрал команду Винника.

Андриан Попович

Андриан Попович из Львова спел песню, которая звучала на свадьбе у Нади Дорофеевой. У парня есть свой музыкальный коллектив, с которым он начинал репетировать в гараже. К сожалению, к Андриану не повернулся никто из тренеров.

Сауле Жумабекова

Сауле из Казахстана невероятно трогательно спела песню Тины Кароль. Мощный вокал девушки развернул кресла Олега Винника и Тины. Девушка выбрала команду Тины.

Доменика Ющенко

На шоу "Голос країни 11" пришла внучка экс-президента Украины Виктора Ющенко, 20-летняя Доменика Ющенко. Девушка с детства мечтала оказаться на сцене конкурса, и теперь ее мечта сбылась. По словам Доменики, ее дедушка не знает, что она решила участвовать в проекте. К сожалению, к девушке не повернулся никто из тренеров.

Мария Рак

Мария участвовал в первом сезоне "Х-фактора". В том же сезоне принимал участие и Дмитрий Монатик. Девушка была уверена, что после участия в шоу ее будет ждать успешная музыкальная карьера. Однако тогда Мария сделала выбор в пользу материнства – сейчас она воспитывает сына и снова мечтает покорить музыкальные вершины. Девушка развернула все четыре кресла тренера и решила пойти в команду к Дмитрию Монатику.

Ранее мы сообщали, что Дан Балан придет на шоу "Голос країни 11".

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