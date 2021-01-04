Романтический ужин на Рождество: рецепты оригинальных блюд для двоих

Рождество – удивительный праздник, даже волшебный. Принято удивлять гостей вкусными мясными блюдами и оригинальной выпечкой. Ну а когда у вас есть вторая половинка и Рождество вы планируете праздновать вдвоем, то и постараться нужно вдвойне. Ниже найдете оригинальные рецепты вкусных рождественских блюд для двоих.
Салат с креветками, кальмарами, оливками и кукурузой
Ингредиенты
- 200 г – пекинской капусты
- 3 – яйца
- 180 г – консервированных кальмаров
- 150 г – креветок (отварные)
- 400 г – кукурузы
- 80 г – оливок
- 8 шт. – помидоров черри
- майонез
- зелень петрушки
Способ приготовления
- Яйца отварить до готовности, охладить, очистить, нарезать соломкой.
- Помидоры черри вымыть, обсушить, разрезать на четыре части.
- С кальмаров, оливок и кукурузы слить жидкость, оливки разрезать пополам, кальмары нарезать небольшими кусочками.
- Пекинскую капусту вымыть, обсушить, нарезать тонкой соломкой.
- Петрушку вымыть, обсушить, разобрать на листики или мелко нарезать.
- В салатнике смешать кукурузу, кальмары, креветки, оливки, помидоры черри, пекинскую капусту и яйца, перемешать, заправить салат майонезом, ещё раз хорошо перемешать и украсить зеленью петрушки.
Читайте также: С креветками, кальмарами и мидиями – 5 салатов с морепродуктами на Новый год
Салат "Цезарь"
Ингредиенты
- куриная грудка
- 200 г – пекинская капуста
- 50 г – сыр твердый
- 20 г – сухарики
- 2 шт. – помидоры
Для соуса
- майонез, чеснок, зелень, сок лимона
Способ приготовления
- Курицу отварить и слегка обжарить до золотистого цвета.
- Нарезать капусту тонкими полосками.
- Нарезать помидоры небольшими дольками.
- Сыр натереть на мелкой терке.
- Разобрать курицу на небольшие кусочки (вдоль волокон).
- Приготовить соус: в блендере измельчить майонез с парой зубчиков чеснока, зеленью и несколькими каплями лимона до однородного состояния. Скорректировать на лимонный сок.
- Салат не заправлять. Соус подавать отдельно.
Читайте также: Зимний салат из пасты с ветчиной – рецепт Джейми Оливера
Цыплята, фаршированные булгуром и белыми грибами
Ингредиенты
- 2 – цыпленка
- 100-150 г – булгура
- 100 г – белых грибов/шампиньонов
- 250 г – лука
- 7-10 ст. л – сметаны
- 1 ч. л – аджики
- 200 мл – сливок 10%-20%
- орегано, соль, перец
⠀Способ приготовления
- Цыплят помыть, обсушить бумажными полотенцами и замариновать в сметане и аджике на несколько часов (для мягкости и нежности мяса. Натереть солью и перцем.
- Булгур отварить на 3-4 минуты меньше, чем указано на упаковке.
- Лук мелко нарезать, обжарить на растительном масле, добавить мелко нарезанные грибы, жарить до выпаривания всей жидкости. Посолить, поперчить, добавить специи по вкусу.
- Половину грибов перемешать с булгуром, начинить цыплят и закрепить зубочисткой.
- Выпекать в духовке 30 мин при 180 гадусах.
- К оставшимся грибам, добавить сливки и орегано по вкусу. Сливки довести до кипения и кипятить 3 минуты. Получившуюся массу пробить блендером.
- Полить соусом готовых цыплят.
Читайте также: Булгур, кускус или киноа? Разбираемся с диетологом, какую кашу лучше выбрать
Свиная грудинка с капустно-яблочной начинкой
Ингредиенты
- 800 г – свиная грудинка
- 400 г – капуста
- 5 шт. – яблоки зеленые
- 1 ст. л – сливочное масло
- 1 шт. – лук репчатый
- Соль, перец – по вкусу
.
Способ приготовления
- В мясе между ребрами и мякотью сделать надрез – карман для начинки. Капусту нарезать соломкой, перетереть с солью, сок слить.
- Яблоки мелко нарезать, смешать с капустой, добавить чуть подогретое сливочное масло, перец, перемешать. Начинку уложить в карман грудинки, скрепить зубочистками разрез.
- Уложить в форму для запекания, сверху выложить порезанную луковицу, влить 3-5 столовых ложек воды. Поставить в духовку на 1,5 часа при температуре 180 градусов.
Десерт "Зимняя вишня"
Для бисквита
- 200 г – пшеничная мука
- 140 г – сахар
- 3 шт. – яйца
- 135 мл – молоко
- 45 г – масло сливочное
- 2 ч. л – разрыхлитель
- 1 ч. л – ванилин
- щепотка соли
Для крема
- 200 г – сливки не менее 31%
- 170 г – маскарпоне
- 200 г – мягкий творог
- 100-150 г – сахарная пудра
- 1 стакан – вишня консервированная или замороженная
Способ приготовления
- Духовку разогреть до 180-200 градусов.
- Муку смешать с разрыхлителем и солью.
- На водяной бане растопить масло в молоке.
- Яйца с сахаром взбить до пышной массы, добавить ванилин, молочно-масляную смесь и мучную смесь. Аккуратно перемешать.
- Смазать форму (18-20 см) маслом и выложить тесто. Выпекать Примерно 30-40 мин.
- Готовый корж завернуть в пищевую пленку и убрать в холодильник на ночь.
- Творог, если он с жидкостью, переложить в марлю и оставить стекать в холодильнике на ночь, так крем будет густым. Взбить миксером все ингредиенты для крема до однородности.
- Разрезать бисквит на 2-3 части. Каждый корж промазать кремом и переложить вишней.
- Сверху обмазать кремом и украсить также вишней.
Здесь найдете еще 7 рецептов блюд на Рождество.