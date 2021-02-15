Сочнейшая ромовая баба – 3 рецепта из разных стран

На ряду с другими любимыми десертами детства, ромовая баба – это теплые воспоминания. Огромное увесистое пирожное, мягкое и влажное от пропитки, с сахарной макушкой было классным перекусом. Ромовая баба популярна и сегодня. Спрос на этот десерт есть. Впервые это пирожное появилось в 17 веке из-за дурного настроения польского короля. Чуть позже, уже во Франции, рецепт был усовершенствован. Ситуацию усложняет еще и тот факт, что исключительно своей ромовую бабу считают итальянцы. Узнаем, как готовят ромовую бабу в Польше, Франции и Италии.
С тяжелой королевской руки
Станислава Лещинского, короля Польши. Дело было в 17 веке. Однажды королю преподнесли праздничный хлеб кугельхопф, очень популярный в те времена сдобный десерт родом из Австрии. Король был не в духе – из-за положения дел в стране – и швырнул десерт с подноса. Рядом стояла то ли бутылка рома, то ли мадейры. Она опрокинулась и залила кугельхопф. На удивление короля и придворных, пропитанная ромом сдоба обрела необычный вкус. Стала мягче и сочней. Именно после этого десерт для короля стали пропитывать мадейрой и добавлять в тесто шалфей и изюм.
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Классический рецепт польской ромовой бабы
Ингредиенты
- 650 г – мука
- 200 мл – молоко комнатной температуры
- 50 г – свежие дрожжи
- 150 г – сахар
- 120 г – сливочное масло растопленное
- 10 шт. – желтки
- 25 мл – ом
- 1/2 ч. л – соль
- Цедра 1-го апельсина
Для пропитки
- 200 мл – вода
- 60 г – сахар
- цедра – 1/2 лимона
- 100 мл – ром
Способ приготовления
- Муку смешать с солью. В отдельной посуде взбить желтки с сахаром.
- Желтки поместить в большую миску, добавить остуженное топленое масло, ром, цедру. Еще раз взбить и добавить муку. В молоке развести дрожжи и влить к муке.
- Замесить эластичное, но немного липкое тесто. 6-8 минут в планетарном миксере на средних оборотах, 10-12 минут вручную.
- Накрыть тесто чуть влажным полотенцем и оставить на 1,5 часа.
- Разогреть духовку до 180ᵒ С. Формы смазать растительным маслом. Тесто обмять и разложить по формам, наполняя их наполовину.
- Оставить на 1 час подходить. Поверхность подросших куличей смазать молоком.
- Поставить в разогретую духовку. Выпекать около 15-20 минут.
- Приготовить сироп для пропитки. В небольшом сотейнике довести до кипения воду с сахаром и цедрой.
- Дать остыть до комнатной температуры, удалить цедру и влить ром.
- Пропитать полученным сиропом поверхность остывшего кулича. Оставить на 30 минут и украсить глазурью.
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Французский шик: ромовая баба стала парижской мадемуазель
В столицу Франции рецепт ромовой бабы был завезен наследницей Станислава Лещинского – его дочерью Марией. В Париже она стала более утонченный, то есть не круглой, а вытянутой формы, больше схожей на гриб. Здесь же легендарный кондитер Жан Антельм Брийя-Саварен усовершенствовал рецепт. Десерт стал наполнять взбитыми сливками, сверху начал украшать абрикосовым конфитюром и ягодами. Отныне имя ромовой бабы стало другим – Baba Au Savarin – в честь кондитера.
Классический рецепт французской ромовой бабы
Ингредиенты
Для крема
- 50 мл – молоко
- 1 шт. – стручок ванили
- 100 г – сахар
- 4 шт. – желток
- 50 г – мука
- 3 ст. л – вино, ром или коньяк
Для сиропа
- 600 г – сахар
- 2 л – вода
- 20 мл – вино
Для теста
- 500 г – мука
- 8 шт. – яйца
- 10 г – соль
- 45 г – сахар
- 25 г – дрожжи
- 125 г – сливочное масло
- 25 г – изюм
Способ приготовления
- Для крема подогреть молоко со стручком ванили, разрезанным вдоль на 2 половины. Не доводить до кипения, достать ваниль.
- Смешать желтки, муку и сахар, затем добавить горячее молоко. Помешивая довести до закипания. Добавить алкоголь. Взбить миксером.
- Для теста смешать муку, сахар, соль. Медленно взбить и добавлять яйца по одному.
- Замесить тесто, добавить дрожжи и размягченные кусочки сливочного масла.
- После того, как тесто поднимется, добавить изюм.
- Формочки для выпекания обильно смазать сливочным маслом.
- Выпекать 15 мин при 180 градусах.
- Готовые охлажденные пирожные нужно убрать в холодильник на ночь.
- Для сиропа соединить воду и сахар, растопить сахар на огне. Когда сироп остынет, добавить алкоголь.
- Окунуть пирожные в сироп, украсить кремом.
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Камень преткновения: почему итальянцы не согласны с поляками и французами
Все в истории ромовой бабы было бы гладко, если бы не горячий нрав неаполитанцев. Дело в том, что там утверждают: ромовая баба "родилась" у них и неизвестный итальянский повар привез ее рецепт в Польшу. Но есть другая версия: в 1768 году сестра Марии-Антуанетты – Мария-Каролина – стала женой короля Сицилии Фердинанда IV. Она и привезла рецепт этого десерта. С 1836 года ромовую бабу называют символом Неаполя, она есть в учебниках для кондитеров. На итальянском юге ее пропитывают лимончелло, погружают в сироп, отжимают и едят руками. Часто десерт хранят в емкости с пропиткой, таким образом продлевая "жизнь" бабе.
Классический рецепт неаполитанской ромовой бабы
Ингредиенты
- мука – 250 г
- растительное масло – 125 мл
- яйца – 4 шт.
- молоко – 50 мл
- дрожжи свежие – 20 г
- сахар – 30 г
- соль – щепотка
- ванилин – щепотка
- ром – 100 мл
- сахар коричневый – 300 г
Способ приготовления
- Подогреть молоко, добавить чайную ложку сахара, немного муки, взятой из общего количества, и дрожжи.
- Как только дрожжи начнут "работать", смешать все ингредиенты с помощью миксера или вручную венчиком. Нужная консистенция теста – как для дрожжевых блинов.
- Оставить тесто на 1 час 30 минут. Снова перемешать, тесто заметно осядет.
- Формочки смазать сливочным маслом и обсыпать мукой. Заполнить наполовину и оставить на 30 минут в теплом месте.
- Выпекать при температуре 200 градусов. Через 5 минут снизить температуру до 160 и выпекать еще 25 минут.
- Для сиропа растворить 300 г сахара в 100 мл воды. Поставить на медленный огонь. Сироп должен покипеть 2 минуты. Когда сироп немного остынет, добавить ром.
- Обмакнуть пирожные в сиропе. И оставить пропитаться.
Здесь узнаете рецепт невероятно нежного баскского чизкейка.