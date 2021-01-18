Роскошная Сальма Хайек в сексуальном наряде отпраздновала 17 млн подписчиков в Instagram: фото

Актриса позировала в платье с глубоким декольте

Знаменитая голливудская красотка Сальма Хайек, которая недавно показала свою свекровь, не перестает восхищать своих поклонников. На фото, которое 54-летняя актриса опубликовала в Instagram, она предстала в новом соблазнительном образе.

Сальма опубликовала кадры, на которых позирует в длинном зеленом платье с глубоким декольте. Наряд выгодно подчеркнул аппетитные формы Хайек. В описании к фото Сальма поделилась радостной новостью – на Instagram-страницу актрисы подписались 17 миллионов человек.

"17 миллионов…", – написала Сальма на нескольких языках, добавив хештеги #love, #grateful, #green ( с англ. – "любовь", "благодарный", "зеленый").

Сальма Хайек / Фото: instagram.com/salmahayek Реклама

В комментариях к снимку поклонники актрисы отметили, что она выглядит просто потрясающе.

Напомним, Сальма Хайек показала пышный бюст в бикини и попрощалась с 2020 годом.