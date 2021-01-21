Российский дворник рассчитался со всеми долгами благодаря звездной внешности (фото)

Всего за несколько дней Юрий Ветлугин стал звездой интернета

Российский фотограф из Уфы Роман Филиппов помог дворнику Юрию Ветлугину рассчитаться с долгами, прославиться в интернете и начать новую жизнь.

"Это Юра, мой сосед. Он работает дворником, несмотря на инвалидность, – пишет Филиппов в Instagram. – Большинство людей его не замечает, для них он просто пыль. Но он не виноват в этом. Не все мы рождаемся в одинаковых условиях с одинаковыми возможностями".

Фото: Instagram | Filippov Photo

После этого Роман начал выкладывать серии фотографий о жизни Юры: "Юра завтракает", "Юра идет на работу", "Юра на работе".

Также фотограф опубликовал пост, в котором объявил о сборе средств для Юрия.

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"Он – инвалид третьей группы, которого мошенники уговорили взять кредиты в банках на сумму более 500 тысяч рублей", – отметил Филиппов. Запись он проиллюстрировал фотографиями героя, стилизованными под глянцевую фотосессию для модного журнала GQ.

Фото: Instagram | Filippov Photo

Всего за несколько дней Ветлугин стал звездой интернета. Неравнодушные пользователи Сети всячески поддерживают его в комментариях, а также сравнивают с голливудской звездой Мэттью Макконахи.

Дворник Юра в ярких очках

Фото: Instagram | Filippov Photo

У него очень проникновенный взгляд

Фото: Instagram | Filippov Photo

В костюме он выглядит как директор крупной компании

Фото: Instagram | Filippov Photo

Хорошая прическа делает чудеса!

Фото: Instagram | Filippov Photo

Хотя он самый обыкновенный парень

Фото: Instagram | Filippov Photo

Кстати, Юрию помогли не только погасить все его долги, но и собрали деньги на ремонт в квартире.