Герой российского "Холостяка" заявил о закрытии шоу: видео

Артист также удалил первый выпуск реалити из YouTube

Тимати закрывает шоу "Холостяк", ведущем которого стал украинский "Холостяк" Никита Добрынин, и удаляет его первый выпуск на YouTube. Об этом участник 8-го сезона российской версии популярного проекта заявил в своем видеообращении, опубликованном в Instagram.

"Извините. Я вынужден закрыть проект "Холостяк". Тем более вы уже рассекретили финал", – написал он.

По словам Тимати, такое решение он принял из-за широкого обсуждения женщин и их негодования относительно формата шоу.

"Я уловил такие тонки феминистические нотки в ваших публикациях", – говорит Тимати, цитируя слова зрителей о том, что "каким образом и почему девушки в количестве десяти человек должны бороться за кого-то бородатого мужика".

Тимати добавил, что много возмущений и негодования увидел в комментариях под первым выпуском "Холостяка", потому решил удалить его из YouTube. Он также объявил о закрытии шоу и извинился перед женщинами.

"Извините, что таким форматом я смог задеть столько чувств...", – сказал он.

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"Специально, чтобы все побежали смотреть, пока не удалил. Пожалуй, рейтинг низкий", – пишут в комментариях пользователи соцсети, которые приняли это за розыгрыш.

При этом телеканал, на котором выходит российский "Холостяк", подтвердил закрытие шоу.

Скриншот: instagram.com/stories/timatiofficial

Отметим, что зрители рассекретили финал "Холостяка". В соцсетях пишут, что Тимати выбрал на проекте 22-летнюю модель Марию Вебер.

Мария Вебер

Фото: instagram.com/vebermariia

Напомним, что ранее Никита Добрынин прокомментировал свое участие в российском "Холостяке".