Российский Playboy скопировал идею обложки декабрьского выпуска Playboy Украина (фото)

Обложка нового выпуска российского Playboy с Настей Ивлеевой якобы оказалась плагиатом. По крайне мере, так считают представители украинского Playboy, заметившие сходство.

Обложка с Настей сделана в стиле киберпанк, на фото были использованы графические символы и узоры, будто из фильмов о будущем.

Слева – обложка российского Playboy с Настей Ивлеевой, справа – декабрьская обложка украинского Playboy / Фото: instagram.com/selistra_oleg, instagram.com/danniel_rubinshtein

Все было прекрасно до того момента, пока под публикацией одного из продюсеров российского Playboy Олега Селистры не написали, что команда журнала вдохновилась украинской обложкой Playboy за декабрь прошлого года!

Скриншот: Instagram

Олег все отрицает и утверждает, что это абсолютно разные обложки, а украинскую версию он никогда не видел.

"Если вы считаете, что стиль киберпанк – это плагиат, то можно написать тысячам изданий по миру, фотографам продакшена по миру, и отдельно обвинить Playboy Russia в плагиате общей концепции собственных журналов", – написал Олег.

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Скриншот: Instagram

В переписку с Олегом вступила автор украинской обложки, режиссер Даниэл Рубинштейн.

"Возможно, признать то, что команда вдохновилась нашей работой, нет ничего плохого. Так как все мы вдохновляемся творчеством окружающих людей. Декабрьский номер Playboy Ukraine был первой диджитал 3D обложкой за 68 лет существования Playboy. В обложке Playboy Russia использовались те же графические элементы, что и в декабрьском номере, более того использовалась та же одежда украинского бренда Zhilyova. Лично мне и нашей команде очень приятно, что вас вдохновила наша работа", – написала Рубинштейн.

Скриншот: Instagram

В ответ на это Селистра предложил "прекратить этот непрофессиональный сюр" и завершить дискуссию. Позже к этой переписке подключилось еще несколько людей, но все мы пересказывать не будем. Итого: российская сторона заявила, что никакого плагиата или "вдохновения идей" не было, и украинскую версию они никогда не видели.

Настя Ивлеева для Playboy; фото из декабрьского выпуска Playboy Украина / Фото: instagram.com/selistra_oleg, instagram.com/danniel_rubinshtein

Напомним, Земфиру обвинили в плагиате обложки ее альбома "Бордерлайн".