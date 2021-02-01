Российского актера Александра Збруева госпитализировали с пневмонией

В Москве (Россия) госпитализировали с пневмонией известного советского и российского актера Александра Збруева.

Об этом сообщает российский телеграм-канал "112".

По данным канала, 82-летний актер лечится от болезни уже несколько дней, но находился дома.

В воскресенье же его пришлось перевести в больницу из-за ухудшения состояния, которое на данный момент оценивается как средней степени тяжести.

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Александр Збруев известен по таким фильмам, как "Большая перемена", "Одинокая женщина желает познакомиться", "Убить дракона", "Бедная Саша" и других.

Напомним, 28 января в России от COVID-19 на 88-м году жизни умер народный артист СССР Василий Лановой.

Мы также сообщали, что 73-летнего Бари Алибасова госпитализировали в отделение интенсивной терапии из-за длительного употребления алкоголя.