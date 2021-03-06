Роза на шоу "Маска" оказалась известной певицей (видео)

Сегодня в номинацию попали Роза и Дракон

Этим вечером, 6 марта, показали седьмой выпуск шоу "Маска" на телеканале "Украина". Новый эпизод гипершоу был просто незабываемым. Хотя бы потому, что на этот раз маски сняли сразу две звезды.

Мы уже писали, что первым себя рассекретил новый персонаж – Махаон. Настя Каменских единственная из звездных судей угадала, кто скрывался в этом неоднозначном костюме.

Напомним, что в столичном ЦУМе открылась выставка персонажей из гипершоу "Маска". До начала апреля поклонники могут собственными глазами увидеть костюмы Лягушонка, Дракона, Солнца и других героев проекта.

По результатам сегодняшнего голосования звездных детективов и зрителей невероятного шоу "Маска" в номинацию попали Роза и Дракон. Напомним, что в финальном голосовании принимают участие только зрители. Их голоса решающие.

Роза и Дракон на шоу "Маска"

Фото: телеканал "Украина"

Так, в седьмом выпуске "Маски" разоблачить себя пришлось Розе, которая за несколько эфиров смогла очаровать всех зрителей проекта. Не знаем, удивит это вас или нет, но ею оказалась Алина Гросу!

Алина Гросу в костюме Розы

Фото: телеканал "Украина"

Оля Полякова обрадовалась больше всех, потому что именно она угадала Алину еще во втором или третьем выступлении на шоу "Маска". "Я знала, что Алина умеет так филигранно подделывать голоса", – заявила Полякова.

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Гросу же призналась, что рада наконец-то снять маску и приветствовать всех зрителей гипершоу как Алина, а не загадочный персонаж.

Специально для тех, кто этим вечером не был у телевизора, мы коротко рассказали, как прошел седьмой выпуск шоу "Маска" на телеканале "Украина".